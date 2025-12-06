Phường An Hải khuyến cáo người dân theo dõi nhà cửa, tránh khu vực sụt lún

Ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải (TP Đà Nẵng) đã có văn bản gửi các tổ dân phố và các hộ dân sinh sống quanh khu vực dự án Capital Square 2, 3.

Đơn vị thi công tiến hành khắc phục. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo đó, để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân trong thời gian xử lý sự cố, UBND phường An Hải đề nghị các hộ dân tại khu vực trên thường xuyên kiểm tra tình trạng nhà ở; kịp thời theo dõi các dấu hiệu bất thường để thông báo về UBND phường chỉ đạo xử lý.

Trường hợp nhận thấy nguy cơ mất an toàn hoặc khi được lực lượng chức năng thông báo, các hộ dân cần chủ động di dời tạm thời đến khu vực an toàn để bảo đảm tính mạng và tài sản.

Đồng thời, người dân tuyệt đối không đến gần khu vực đã xảy ra sụt lún, hạn chế tối đa việc đi lại, tham gia giao thông tại các vị trí lân cận dự án.

UBND phường An Hải sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban quản lý dự án và nhà thầu thi công khẩn trương khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn khu vực và sớm trả lại hiện trạng để người dân ổn định sinh hoạt.

Cũng theo UBND phường An Hải, hiện Ban quản lý dự án và nhà thầu thi công đã lấp đá, cát tại khu vực sụt lún, đang triển khai phục hồi tuyến cống bị đứt gãy; dự kiến hoàn thành trước ngày 7-12-2025.

Tổ chức phân luồng giao thông khu vực quanh dự án. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đồng thời, các đơn vị thi công đã bố trí rào chắn, biển cảnh báo, đèn tín hiệu và lực lượng bảo vệ tại khu vực nguy hiểm và các vị trí có nguy cơ sạt lún tiếp theo.

UBND phường cũng đã cử các lực lượng túc trực tại khu vực, tổ chức phân luồng giao thông, chốt chặn và hướng dẫn người dân không tiếp cận khu vực nguy hiểm.

XUÂN QUỲNH