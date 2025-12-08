Lâm Đồng: Đá trên xe tải rơi trúng xe du lịch, 2 người thương vong

Chiếc xe du lịch đang chở khách hướng xã Phan Sơn đi Đà Lạt (quốc lộ 28B, tỉnh Lâm Đồng) thì bất ngờ bị một tảng đá do 1 chiếc xe tải vận chuyển rơi xuống đè trúng, làm 2 người thương vong.

Trưa 8-12, ông Mai Hồng Đăng, Chủ tịch UBND xã Phan Sơn (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, lực lượng chức năng đã tổ chức truy tìm chiếc xe chở đá gây ra vụ tai nạn khiến 2 du khách thương vong.

Quốc lộ 28B qua tỉnh Lâm Đồng đang trong quá trình nâng cấp, cải tạo nên có nhiều xe công trình hoạt động

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, chiếc xe du lịch 16 chỗ chở khách (trong đó có du khách người nước ngoài) lưu thông theo hướng từ xã Phan Sơn lên Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Khi xe di chuyển đến khu vực đèo Đại Ninh (quốc lộ 28B, xã Phan Sơn) thì bất ngờ bị một tảng đá lớn do 1 chiếc xe tải đang vận chuyển, rơi xuống đè trúng xe du lịch. Hậu quả vụ việc khiến 1 du khách người nước ngoài tử vong, 1 du khách khác bị thương nặng.

Đại diện UBND xã Phan Sơn thông tin, hiện tại chiếc xe chở đá đã rời khỏi hiện trường, lực lượng Công an xã Phan Sơn đang tổ chức truy xuất hình ảnh từ camera an ninh để truy tìm chiếc xe gây ra sự việc.

Được biết, quốc lộ 28B đang trong quá trình nâng cấp, cải tạo nên các phương tiện phục vụ thi công di chuyển rất nhiều. Vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

TIẾN THẮNG