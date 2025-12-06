Khánh Hòa: Ba ô tô tông nhau, bốc cháy trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang

Rạng sáng 6-12, một vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang (đoạn qua xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), khiến ba ô tô bốc cháy dữ dội. Rất may, không có thương vong về người.

Hiện trường vụ tai nạn. Video: CACC

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0 giờ cùng ngày, trên tuyến cao tốc hướng Nam – Bắc, ba xe ô tô di chuyển cùng chiều đã xảy ra va chạm gồm: xe khách BKS 50H-408XX do tài xế P.C.H. (46 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển; xe tải BKS 89C-203XX do tài xế C.V.S. (35 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình) điều khiển; và xe đầu kéo BKS 77C-172XX kéo rơ-moóc 77R-032XX do tài xế L.D.H. (55 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) điều khiển.

Sau cú va chạm, cả ba phương tiện bốc cháy. Trong đó, xe khách và xe tải bị thiêu rụi; xe đầu kéo cháy phần đầu. Các tài xế và hành khách trên xe khách may mắn kịp thời thoát ra ngoài.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CACC

Vụ cháy khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa đã huy động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, đồng thời phối hợp điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ va chạm khiến 3 xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang. Ảnh: NDCC

Lực lượng chữa cháy có mặt kịp thời để dập lửa. Ảnh: CACC

3 xe ô tô cháy trơ khung. Ảnh: CACC

