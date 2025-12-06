Khánh Hòa: Ba ô tô tông nhau, bốc cháy trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0 giờ cùng ngày, trên tuyến cao tốc hướng Nam – Bắc, ba xe ô tô di chuyển cùng chiều đã xảy ra va chạm gồm: xe khách BKS 50H-408XX do tài xế P.C.H. (46 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển; xe tải BKS 89C-203XX do tài xế C.V.S. (35 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình) điều khiển; và xe đầu kéo BKS 77C-172XX kéo rơ-moóc 77R-032XX do tài xế L.D.H. (55 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) điều khiển.
Sau cú va chạm, cả ba phương tiện bốc cháy. Trong đó, xe khách và xe tải bị thiêu rụi; xe đầu kéo cháy phần đầu. Các tài xế và hành khách trên xe khách may mắn kịp thời thoát ra ngoài.
Vụ cháy khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa đã huy động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, đồng thời phối hợp điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.