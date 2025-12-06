Xã hội

Giao thông

Khánh Hòa: Ba ô tô tông nhau, bốc cháy trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang

SGGPO

Rạng sáng 6-12, một vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang (đoạn qua xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), khiến ba ô tô bốc cháy dữ dội. Rất may, không có thương vong về người.

Hiện trường vụ tai nạn. Video: CACC

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0 giờ cùng ngày, trên tuyến cao tốc hướng Nam – Bắc, ba xe ô tô di chuyển cùng chiều đã xảy ra va chạm gồm: xe khách BKS 50H-408XX do tài xế P.C.H. (46 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển; xe tải BKS 89C-203XX do tài xế C.V.S. (35 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình) điều khiển; và xe đầu kéo BKS 77C-172XX kéo rơ-moóc 77R-032XX do tài xế L.D.H. (55 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) điều khiển.

Sau cú va chạm, cả ba phương tiện bốc cháy. Trong đó, xe khách và xe tải bị thiêu rụi; xe đầu kéo cháy phần đầu. Các tài xế và hành khách trên xe khách may mắn kịp thời thoát ra ngoài.

z7298169897930_7d9dd7576072f1aad0fe069dca301e6a.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CACC

Vụ cháy khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa đã huy động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, đồng thời phối hợp điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Ảnh màn hình 2025-12-06 lúc 12.08.40.png
Vụ va chạm khiến 3 xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang. Ảnh: NDCC
z7298169893251_311b0654889cec24cd92f43b0ee27b2f.jpg
Lực lượng chữa cháy có mặt kịp thời để dập lửa. Ảnh: CACC
z7298169900193_c318937e055e001e4c299a89731adec8.jpg
z7298169906050_5ca7f0cc1658bd119a6de771c5132402.jpg
3 xe ô tô cháy trơ khung. Ảnh: CACC
Tin liên quan
HIẾU GIANG

Từ khóa

cao tốc Vân Phong - Nha Trang Khánh Hòa tai nạn trên cao tốc tai nạn giao thông va chạm giao thông hỏa hoạn cảnh sát giao thông

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn