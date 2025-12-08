Công bố tình huống khẩn cấp trên tuyến đường sắt Hà Nội -TPHCM

Bộ Xây dựng vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt trên tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM, sau đợt mưa lũ đặc biệt lớn tại khu vực Nam Trung bộ.

Các cơ quan chức năng đánh giá hư hỏng hạ tầng đường sắt khu vực Nam Trung bộ

Theo Bộ Xây dựng, tình trạng hư hỏng hạ tầng nghiêm trọng xảy ra tại Km1123+600 đến Km1139+100, Km1204+200 đến Km1219+742, Km1337+900 đến Km1339+850 đoạn đi qua địa bàn các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Ngành đường sắt đã khẩn trương sửa chữa hạ tầng đường sắt để khôi phục chạy tàu bước 1

Những hư hỏng này có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn chạy tàu, an toàn tính mạng của người, phương tiện tham gia giao thông đường sắt. Bộ Xây dựng đã ủy quyền cho Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam rà soát và ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục hư hỏng.

Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có trách nhiệm khẩn trương rà soát, xác định cụ thể mức độ hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt do thiên tai gây ra; đề xuất giải pháp sửa chữa, khắc phục hậu quả; tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét bố trí nguồn vốn triển khai thực hiện.

Trước đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, đợt mưa lũ lịch sử khu vực Nam Trung bộ đã gây ách tắc đường sắt từ ngày 17-11 đến ngày 25-11, làm hư hỏng hạ tầng đường sắt kéo dài từ Diêu Trì đến Nha Trang.

Ngành đường sắt đã thông báo ngừng chạy hơn 100 đoàn tàu khách (từ ngày 17-11 đến ngày 10-12) và 65 đoàn tàu hàng. Số lượng vé tàu đã thực hiện trả lại cho hành khách là 39.000 vé, trị giá 24 tỷ đồng. Ước tính tổng thiệt hại của ngành đường sắt khoảng 50 tỷ đồng.

BÍCH QUYÊN