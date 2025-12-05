Khẩn trương khắc phục điểm mất an toàn giao thông tại giao lộ Phú Thuận – Huỳnh Tấn Phát

Đề nghị Công an TPHCM xem xét xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan nếu việc chậm khắc phục dẫn đến xảy ra tai nạn giao thông tại khu vực thuộc dự án nâng cấp đường Huỳnh Tấn Phát.

Chiều 5-12, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Võ Khánh Hưng cho biết, sở đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý tình trạng mất an toàn giao thông tại giao lộ Phú Thuận – Huỳnh Tấn Phát (phường Phú Thuận) sau phản ánh của Phòng Cảnh sát giao thông.

Khẩn trương xử lý tình trạng mất an toàn giao thông tại giao lộ Phú Thuận – Huỳnh Tấn Phát. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo ghi nhận, khu vực trên không có cọc tiêu nhựa và thiếu sơn phản quang cảnh báo, khiến nhiều xe ô tô không nhìn thấy dải phân cách, dẫn đến liên tiếp xảy ra tai nạn.

Điểm mất an toàn nói trên thuộc gói thầu Xây lắp 3 của Dự án nâng cấp đường Huỳnh Tấn Phát, đoạn từ Trần Xuân Soạn đến cầu Phú Xuân, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư. Đơn vị này hiện đang triển khai hạng mục sửa chữa cấp bách nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án khẩn trương bổ sung cọc tiêu nhựa, tăng cường phản quang tại dải phân cách, hoàn thành trước ngày 15-12-2025. Rà soát các vị trí có nguy cơ tương tự để xử lý song song với quá trình sửa chữa cấp bách.

Sở Xây dựng cũng giao các đơn vị liên quan phối hợp kiểm tra, xử phạt theo quy định nếu các đơn vị chậm khắc phục tình trạng mất an toàn. Theo dõi, đôn đốc việc khắc phục và báo cáo lại cho sở, đồng thời đề xuất biện pháp xử lý trách nhiệm. Sở đề nghị Công an TPHCM xem xét xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan nếu việc chậm khắc phục dẫn đến xảy ra tai nạn giao thông tại khu vực thuộc dự án nâng cấp đường Huỳnh Tấn Phát.

QUỐC HÙNG