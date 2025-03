IDICO xử lý dứt điểm tình trạng ngập nước trên Quốc lộ 1

Liên quan tình trạng ngập nước do mưa lớn và triều cường trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn từ trạm biến áp Phú Lâm đến cầu An Lập (bên phải tuyến), thuộc dự án BOT Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn An Sương - An Lạc, chiều 18-3, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thống nhất với đề xuất của Sở Giao thông Công chánh và các Sở ngành liên quan về phương án xử lý tình trạng ngập nước.