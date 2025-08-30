Trong 2 ngày, hơn 300.000 lượt khách tham quan Triển lãm Thành tựu đất nước

Ngày 30-8, thống kê sơ bộ của ban tổ chức Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), qua 2 ngày diễn ra triển lãm đã thu hút hơn 300.000 lượt khách.

Khu vực trưng bày ngoài trời mang tên "Khát vọng bầu trời"

Sự kiện nhanh chóng trở thành “ngày hội” văn hóa - chính trị đặc biệt, mang đến cho người dân cơ hội sống lại những dấu mốc lịch sử hào hùng và cảm nhận rõ sức vươn mình mạnh mẽ của đất nước hôm nay.

Từ sáng sớm, hàng ngàn người dân đã tập trung tại cổng triển lãm. Không gian rộng lớn luôn tấp nập người ra vào, từ người cao tuổi xúc động ôn lại ký ức, đến lớp trẻ hào hứng chụp ảnh, “check-in” tại những khu trưng bày ấn tượng. Riêng ngày khai mạc, triển lãm đã đón hơn 230.000 lượt khách, cho thấy sức hút lớn của sự kiện tầm quốc gia.

Triển lãm được thiết kế như một hành trình sống động qua 80 năm dựng xây và phát triển đất nước, gồm nhiều phân khu chuyên đề. Trung tâm gây chú ý nhất là khu vực “95 năm cờ Đảng soi đường” tại tòa nhà Kim Quy.

Đây là nơi tái hiện những mốc son chói lọi dưới sự lãnh đạo của Đảng, khiến nhiều khách tham quan, đặc biệt là cựu chiến binh và người cao tuổi, xúc động dừng lại thật lâu để ngắm nhìn và nhớ về chặng đường cách mạng gian khó nhưng vinh quang.

Khu vực phim trường số là một trong những điểm thu hút các bạn trẻ

Nhiều bạn trẻ thích thú khi lần đầu tiên được tương tác với robot hình người, trải nghiệm công nghệ hiện đại trong không gian trưng bày. Giữa hàng trăm gian trưng bày của triển lãm, khu Phim trường số Việt Nam đã trở thành “tọa độ” được du khách háo hức tìm đến. Tại đây, khán giả không chỉ xem hiện vật mà còn trực tiếp trải nghiệm công nghệ điện ảnh hiện đại, dựng bối cảnh với màn hình xanh, thực tế ảo.

Nhiều em nhỏ thích thú khi "biến hình” thành nhân vật hoạt hình, giới trẻ hào hứng check-in, còn người lớn tuổi bất ngờ khi công nghệ tưởng xa lạ lại gần gũi. Chính trải nghiệm sống động này đã biến Phim trường số thành một trong những điểm nhấn nổi bật nhất của triển lãm.

Nhiều tư liệu, hình ảnh, hiện vật quý về xuất bản được trưng bày trong triển lãm

Không chỉ có các gian hàng của bộ, ngành, doanh nghiệp, triển lãm còn rực rỡ sắc màu với không gian văn hóa 54 dân tộc Việt Nam. Nghệ nhân ưu tú A Biu (Quảng Ngãi) mang cồng chiêng Ba Na đến trình diễn ngay giữa lòng Hà Nội; chị Lò Thị Khăn (Lai Châu) giới thiệu nghề dệt truyền thống và phong tục nhuộm răng đen của dân tộc Lự... Những nét văn hóa đặc sắc này đã thu hút đông đảo khách tham quan, khẳng định nỗ lực bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc.

Khu vực biểu diễn thực cảnh tại triển lãm thu hút đông du khách

Trong khu vực ngành xuất bản, triển lãm “Xuất bản Việt Nam - 80 năm xây dựng, phát triển, hội nhập” quy tụ hàng ngàn đầu sách cùng các hiện vật quý như Báo Độc lập năm 1945 hay máy in Typo 66 - “nhân chứng” lịch sử của ngành in trong kháng chiến. Những hiện vật này đã giúp công chúng hình dung rõ hơn vai trò của xuất bản - in - phát hành trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Không gian trưng bày ngoài trời với nhiều vũ khí, trang thiết bị hiện đại

Không gian ngoài trời của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an với các khí tài hiện đại, xe SUV điện chống đạn hay robot tuần tra thông minh cũng trở thành tâm điểm với giới trẻ và các gia đình. Nhiều em nhỏ hào hứng trò chuyện cùng robot, trải nghiệm công nghệ thực tế ảo trong khu gian hàng của Đài Truyền hình Việt Nam hay Viettel, mang đến trải nghiệm vừa trực quan, vừa giàu tính giáo dục.

Chỉ trong hai ngày, triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đã chứng minh sức hút mạnh mẽ với công chúng. Không chỉ là không gian trưng bày thành tựu, triển lãm còn là nơi để lịch sử, văn hóa, công nghệ và khát vọng hội tụ, truyền cảm hứng tự hào và niềm tin vững chắc vào tương lai đất nước.

MAI AN