Lượng xe đông đúc trên các tuyến giao thông qua Đồng Nai

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, sáng 30-8, lượng phương tiện đổ về các tuyến đường giao thông qua địa bàn Đồng Nai tăng đột biến, một số nút giao xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ.

Tại các nút giao ngã tư Vũng Tàu, khu vực cầu Đồng Nai, Quốc lộ 51… và một số khu vực như: phà Cát Lái (huyện Nhơn Trạch trước đây), ngã tư Dầu Giây (huyện Thống Nhất trước đây), phương tiện qua lại đông đúc và xuất hiện dòng xe ùn ứ cục bộ hướng về cụm nút giao Cổng 11.

Người dân về quê nghỉ lễ khiến phương tiện đông đúc trên Quốc lộ 51

Tại nút giao giữa Quốc lộ 51 và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây xảy ra ùn ứ kéo dài, xe ô tô nối đuôi nhau nhích từng chút vào đường dẫn lên cao tốc. Anh Nguyễn Minh Quốc (làm nghề lái xe tải) cho biết, khu vực thường xuyên xảy ra kẹt xe, không chỉ dịp lễ mà ngày thường cũng xảy ra kẹt xe kéo dài. Ngành chức năng cần có phương án mở rộng nút giao, điều tiết giao thông hợp lý để người dân qua lại thuận tiện.

Ô tô nhích từng chút vào đường dẫn lên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

Tại cầu Nhơn Trạch dài hơn 2km, thuộc đoạn 1A dài 8km của Vành đai 3 TPHCM, nối từ ĐT 25B (Đồng Nai) đến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, lượng xe ô tô qua cầu khá đông đúc. Bà Đỗ Thị Mười (người dân sống gần cầu Nhơn Trạch) cho biết, vào dịp lễ, người dân từ TPHCM qua Đồng Nai đi các tỉnh miền Trung có xu hướng tăng, nhưng kẹt xe thì chưa xảy ra.

Xe cộ đông đúc đổ về phà Cát Lái

Còn tại phà Cát Lái, xe máy, xe ô tô xếp hàng lên phà rất đông, tạo nên dòng xe kéo dài hàng trăm mét, nối đuôi nhau chạy lên phà. Đồng thời, lượng ô tô cũng tăng cao khiến cho người dân di chuyển khó khăn theo hướng TPHCM - Đồng Nai.

Xe tải nối đuôi nhau tại khu vực vào Cảng Cát Lái

Lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai cùng các đơn vị liên quan cũng đang triển khai hàng loạt phương án đảm bảo an toàn giao thông, và khuyến cáo người dân không lái xe khi đã uống rượu bia, không vượt ẩu, không lấn làn, không sử dụng điện thoại khi lái xe, chấp hành nghiêm tín hiệu giao thông để bảo vệ chính mình và người khác.

Trong khi đó, Sở Xây dựng Đồng Nai yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công và nhà thầu trên địa bàn tỉnh phải tạm dừng thi công các công trình giao thông, dọn dẹp, hoàn trả mặt bằng, đảm bảo giao thông thông suốt trong suốt kỳ nghỉ lễ. Đồng thời yêu cầu các đơn vị quản lý, khai thác, bảo trì hạ tầng đường bộ và đường thủy nội địa tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý. Để xử lý hiệu quả các tình huống bất ngờ, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị BOT xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông tại các trạm thu phí khi lưu lượng xe tăng đột biến.

