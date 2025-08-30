Hà Tĩnh di dời hàng chục hộ dân ở vùng núi có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn

Trưa 30-8, ông Đặng Tuấn Anh, Chủ tịch xã Hương Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, do ảnh hưởng mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về mạnh đã khiến một số tuyến đường giao thông liên thôn bị ngập lụt, chia cắt, trong đó có điểm đường ngập sâu hơn 1m.

Lãnh đạo xã Hương Xuân kiểm tra, chỉ đạo đôn đốc thực hiện các biện pháp cảnh báo tại các địa điểm nguy cơ cao về sạt lở, ngập lụt

Video: Lực lượng chức năng xã Hương Xuân hỗ trợ người dân qua các cầu tràn nước chảy xiết

Trước tình hình đó, chính quyền xã Hương Xuân đã bám sát địa bàn, chỉ đạo lực lượng công an, quân sự, thôn chủ động di dời 21 hộ dân với 71 nhân khẩu thuộc thôn Thuận Hòa, khu vực có nguy cơ sạt lở đến các nhà cao tránh trú, đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng xã Hương Xuân hỗ trợ người dân qua các cầu tràn nước chảy xiết

Đồng thời, lập biển, rào chắn cảnh báo tại các địa điểm nguy cơ cao về sạt lở, ngập lụt. Tuyên truyền người dân chủ động các biện pháp ứng phó bão số 6 và mưa lũ. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cũng hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc, vật dụng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại tài sản.

Lực lượng chức năng xã Hương Xuân hỗ trợ người dân qua các cầu tràn nước chảy xiết

Lực lượng chức năng xã Hương Xuân hỗ trợ người dân đi sơ tán đến nơi an toàn

Tại địa bàn xã Hương Khê, sáng 30-8, ghi nhận mưa lớn và nước lũ lên nhanh khiến nhiều tuyến đường chính, đường trục thôn ở các khu dân cư bị ngập nước sâu, gây chia cắt cục bộ. Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực trung tâm xã Hương Khê cũng bị ngập khiến các phương tiện qua lại gặp khó khăn.

Đường bị ngập sâu khiến các phương tiện qua lại gặp khó khăn ở địa bàn xã Hương Khê

Hiện nay, chính quyền các địa phương đã cắt cử các lực lượng chức năng bám sát địa bàn, nắm tình hình để kịp thời có phương án hỗ trợ, cảnh báo tới người dân khi nước lũ lên nhanh.

Một số nhà dân ở xã Hương Xuân bị bùn đất từ trên núi chảy tràn vào

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, từ sáng 29-8, Nhà máy thủy điện Hố Hô đã vận hành xả tràn điều tiết nước, tăng dung tích phòng lũ cho khu vực nhà máy. Tuy vậy, từ đêm 29 đến sáng 30-8, khu vực nhà máy và vùng hạ du có mưa rất to khiến lưu lượng nước đổ về hồ của nhà máy tăng nhanh.

Nhà máy thủy điện Hố Hô vận hành xả tràn điều tiết nước

Do đó, Nhà máy thủy điện Hố Hô đã tăng xả tràn với lưu lượng khoảng 682m3/giây và theo dõi tình hình thời tiết để tiếp tục xả phù hợp, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du. Trong khi đó, tại hồ Kẻ Gỗ và một số hồ chứa khác trên địa bàn cũng đang tiến hành điều tiết xả tràn.

Lực lượng chức năng lập biển cảnh báo các khu vực ngập nước sâu

