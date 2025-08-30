Hà Tĩnh di dời hàng chục hộ dân ở vùng núi có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn

Trước tình hình đó, chính quyền xã Hương Xuân đã bám sát địa bàn, chỉ đạo lực lượng công an, quân sự, thôn chủ động di dời 21 hộ dân với 71 nhân khẩu thuộc thôn Thuận Hòa, khu vực có nguy cơ sạt lở đến các nhà cao tránh trú, đảm bảo an toàn.
Đồng thời, lập biển, rào chắn cảnh báo tại các địa điểm nguy cơ cao về sạt lở, ngập lụt. Tuyên truyền người dân chủ động các biện pháp ứng phó bão số 6 và mưa lũ. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cũng hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc, vật dụng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại tài sản.
Tại địa bàn xã Hương Khê, sáng 30-8, ghi nhận mưa lớn và nước lũ lên nhanh khiến nhiều tuyến đường chính, đường trục thôn ở các khu dân cư bị ngập nước sâu, gây chia cắt cục bộ. Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực trung tâm xã Hương Khê cũng bị ngập khiến các phương tiện qua lại gặp khó khăn.
Hiện nay, chính quyền các địa phương đã cắt cử các lực lượng chức năng bám sát địa bàn, nắm tình hình để kịp thời có phương án hỗ trợ, cảnh báo tới người dân khi nước lũ lên nhanh.
Để chủ động ứng phó với mưa lớn, từ sáng 29-8, Nhà máy thủy điện Hố Hô đã vận hành xả tràn điều tiết nước, tăng dung tích phòng lũ cho khu vực nhà máy. Tuy vậy, từ đêm 29 đến sáng 30-8, khu vực nhà máy và vùng hạ du có mưa rất to khiến lưu lượng nước đổ về hồ của nhà máy tăng nhanh.
Do đó, Nhà máy thủy điện Hố Hô đã tăng xả tràn với lưu lượng khoảng 682m3/giây và theo dõi tình hình thời tiết để tiếp tục xả phù hợp, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du. Trong khi đó, tại hồ Kẻ Gỗ và một số hồ chứa khác trên địa bàn cũng đang tiến hành điều tiết xả tràn.