Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, Quảng Trị chủ động di dời hơn 52.000 dân

Sáng 30-8, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão, hướng thẳng vào đất liền từ Quảng Trị đến TP Huế. Chính quyền Quảng Trị lập tức kích hoạt phương án ứng phó cấp độ 3, chuẩn bị di dời khẩn cấp hơn 52.000 dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ sáng 30-8, tâm bão ở 17,7 độ vĩ Bắc – 109,2 độ kinh Đông, cách bờ biển Quảng Trị khoảng 290km. Gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển Tây Bắc 20km/giờ.

Clip mưa lũ tại thôn Bình Mỹ, xã Hiếu Giang và các bản Ón, Mò O Ồ Ồ, Yên Hợp, xã Kim Phú

Dự báo chiều tối nay, bão đi thẳng vào vùng biển Quảng Trị – TP Huế, gió giật cấp 8-10, sau đó vào đất liền và suy yếu dần.

Trong 6 giờ qua, mưa đã phủ dày khắp địa bàn Quảng Trị với lượng mưa phổ biến 60-110mm, nhiều nơi ngập úng cục bộ. Các bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ (xã Kim Phú) đang bị chia cắt.

Nguồn Rào, xã Hướng Phùng nước dâng

UBND tỉnh Quảng Trị đã phát đi Công điện khẩn, yêu cầu các huyện miền núi, ven biển sẵn sàng sơ tán 14.295 hộ với 52.853 nhân khẩu khi có lệnh. Các điểm trường học, trụ sở kiên cố đã được trưng dụng làm nơi trú tránh bão an toàn.

Sơ tán dân tránh sạt lở ở thôn Cù Bai, xã Hướng Lập

Chính quyền cũng chỉ đạo chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, gia cố hồ đập, dự trữ lương thực, thuốc men cho những vùng có nguy cơ cô lập.

Toàn tỉnh Quảng Trị hiện có 8.531 phương tiện đã vào neo đậu an toàn, còn 194 phương tiện với 608 ngư dân vẫn hoạt động trên biển. Các lực lượng biên phòng đang phát tín hiệu khẩn, kêu gọi tàu thuyền còn lại nhanh chóng trở về nơi tránh trú.

Hàng trăm ha lúa xã Đông Trạch bị ngã đổ

Trong khi đó tại TP Huế, UBND TP Huế chỉ đạo các địa phương khẩn trương thu hoạch lúa hè thu với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Đến sáng 30-8, các địa phương đã thu hoạch 3.856ha/25.000ha lúa hè thu. Đồng thời, đang huy động các lượng xung kích như quân đội, công an và đoàn viên thanh niên về cơ sở giúp bà con nông dân thu hoạch lúa hè thu chạy lũ.

Xã Đakrông, cầu tràn Ly Tôn (km28), thôn Ly Tôn

TP Huế triển khai dự trữ hàng trăm tấn lương thực và các nhu yếu phẩm cần thiết khác để sẵn sàng ứng cứu người dân các địa phương bị ngập lụt, chia cắt kéo dài. Riêng xăng dầu, UBND TP Huế đã yêu cầu các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh xăng dầu chủ động chuẩn bị nguồn dự trữ, đảm bảo cung ứng ổn định, liên tục khi có dự báo thiên tai, lụt bão và trong suốt mùa mưa bão.

MINH PHONG - VĂN THẮNG