Xã hội

Môi trường

Một khu công nghiệp bị đề nghị kiểm tra về chấp hành bảo vệ môi trường

SGGPO

Khu công nghiệp Phan Thiết giai đoạn 2 (tỉnh Lâm Đồng) do Công ty TNHH Thép Trung Nguyên là chủ đầu tư bị đề nghị kiểm tra về chấp hành bảo vệ môi trường.

Ngày 30-8, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã có văn bản đề nghị Sở NN-MT tỉnh kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với chủ đầu tư Khu công nghiệp Phan Thiết giai đoạn 2.

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng, qua nắm bắt tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường, đơn vị nhận thấy chủ đầu tư Khu công nghiệp Phan Thiết giai đoạn 2 (do Công ty TNHH Thép Trung Nguyên làm chủ đầu tư) chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, mặc dù đã được cơ quan chức năng thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn.

kcn.jpg
Khu công nghiệp Phan Thiết giai đoạn 2 (tỉnh Lâm Đồng) bị đề nghị kiểm tra về chấp hành bảo vệ môi trường

Cụ thể, chủ đầu tư Khu công nghiệp Phan Thiết giai đoạn 2 chưa lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục và kết nối, truyền số liệu trực tiếp đến Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng theo quy định.

Trạm xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Phan Thiết giai đoạn 2 có hiện tượng xử lý nước thải vượt công suất so với giấy phép môi trường. Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư khu công nghiệp này vẫn chưa thực hiện nâng công suất của trạm và thực hiện thủ tục giấy phép môi trường theo quy định.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đề nghị Sở NN-MT tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với chủ đầu tư Khu công nghiệp Phan Thiết giai đoạn 2 để có biện pháp xử lý theo quy định.

Tin liên quan
TIẾN THẮNG

Từ khóa

Khu công nghiệp Phan Thiết 2 Théo Trung Nguyên Môi trường Nước thải Kiểm tra Lâm Đồng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn