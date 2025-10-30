Indonesia báo động lạm dụng ma túy qua thuốc lá điện tử

Một trào lưu lạm dụng ma túy kiểu mới đang lan nhanh trong giới trẻ Indonesia: hít ketamine hoặc pha etomidate (thuốc gây mê mạnh) vào tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto (phải) và Tổng cục trưởng Cảnh sát quốc gia Indonesia

﻿Listyo Sigit Prabowo tại buổi tiêu hủy. Ảnh: DOK/ISTIMEWA



Tại buổi tiêu hủy hơn 214 tấn ma túy diễn ra ở trụ sở Cảnh sát Quốc gia Indonesia ngày 29-10, Tướng Listyo nhấn mạnh: “Đây là hai chất có độc tính cực cao, nhưng hiện chưa nằm trong danh mục bị pháp luật kiểm soát”.

Trong khi đó, giới chức y tế cảnh báo sự kết hợp giữa thuốc gây mê và thiết bị thuốc lá điện tử dễ tiếp cận, khó phát hiện và đánh lừa cảm giác an toàn của người dùng. Từ các quán cà phê, hộp đêm đến trường đại học, “thuốc lá điện tử gây mê” đang dần trở thành cơn ác mộng mới của lực lượng chống ma túy Indonesia, khi người trẻ xem đó chỉ là một cách thư giãn vô hại cho đến khi họ mất khả năng kiểm soát.

Theo ông Listyo, việc hít ketamine trực tiếp hoặc sử dụng etomidate qua thuốc lá điện tử gây ra những tác động nguy hiểm đối với hệ thần kinh trung ương: từ mất ý thức, rối loạn cảm giác, run tay chân, cho đến tổn thương các cơ quan nội tạng. Đặc biệt, do các chất này chưa bị xếp loại là ma túy nên cơ quan chức năng khó xử lý.

Hiện Cảnh sát quốc gia Indonesia đang phối hợp với Bộ Y tế xây dựng khung pháp lý để đưa ketamine và etomidate vào danh mục chất cấm trong Dự luật Ma túy sửa đổi. Ông Listyo kỳ vọng trong thời gian tới, hành vi lạm dụng 2 loại chất này sẽ có thể bị truy tố hình sự.

Theo thống kê của Cảnh sát quốc gia Indonesia, từ tháng 10-2024 đến tháng 10-2025, cơ quan này đã xử lý 49.306 vụ án ma túy, bắt giữ 65.572 nghi phạm và thu giữ tổng cộng 214,84 tấn chất ma túy, trị giá khoảng 1,77 tỷ USD.

MINH CHÂU