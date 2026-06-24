Indonesia mở ra cơ hội lớn cho thực phẩm Việt Nam

Với hơn 280 triệu dân cùng nhu cầu ngày càng tăng đối với thực phẩm chế biến, sản phẩm Halal và hàng tiêu dùng tiện lợi, Indonesia đang mở ra nhiều cơ hội xuất khẩu cho doanh nghiệp Việt Nam.

Ngày 24-6, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TPHCM và Thương vụ Việt Nam tại Indonesia tổ chức hội thảo “Xu hướng thị trường Indonesia và cơ hội cho ngành thực phẩm Việt Nam”.

Theo ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc ITPC, Indonesia là thị trường giàu tiềm năng đối với ngành thực phẩm Việt Nam nhờ quy mô dân số hơn 280 triệu người, tầng lớp trung lưu tăng nhanh và nhu cầu ngày càng lớn đối với các sản phẩm thực phẩm chế biến, tiện lợi, tốt cho sức khỏe. Việc Việt Nam và Indonesia thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện từ năm 2025 cùng nhiều hiệp định thương mại khu vực đang tạo thêm dư địa cho hoạt động xuất khẩu.

Nhiều doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Indonesia. Ảnh: MINH XUÂN

Thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Indonesia cho thấy doanh thu ngành thực phẩm và đồ uống của nước này dự kiến đạt 360,5 tỷ USD trong năm 2026. Riêng thị trường thực phẩm Halal có quy mô khoảng 155,3 tỷ USD, chiếm hơn 11% thị phần toàn cầu, mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp thực phẩm, nông sản và đồ uống Việt Nam.

Tuy nhiên, doanh nghiệp muốn thâm nhập thị trường Indonesia phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về tiêu chuẩn và thủ tục. Theo ông Danny Hidajat, Giám đốc Công ty We Link Co., Ltd., với khoảng 87% dân số theo đạo Hồi, chứng nhận Halal và giấy phép lưu hành của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Indonesia (BPOM) là điều kiện bắt buộc.

Ngoài ra, doanh nghiệp cần chú trọng đầu tư thương hiệu, bao bì, tiếp thị số, nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc và xây dựng chiến lược tiếp cận dài hạn để khai thác hiệu quả thị trường này.

MINH XUÂN