Giá vàng trong nước phục hồi nhẹ sáng cuối tuần

Sau phiên giảm mạnh hôm qua , giá vàng trong nước sáng nay 20-5 bất ngờ phục hồi, đi ngược diễn biến suy yếu của thị trường vàng thế giới.

Giá vàng trong nước phục hồi nhẹ

Khoảng 9 giờ 15 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, báo giá ở mức 144,2 triệu đồng/lượng mua vào và 147,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giữ nguyên giá chiều mua và tăng 500.000 đồng/lượng chiều bán, báo giá ở mức 143,7 triệu đồng/lượng mua vào và 147,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 144,1 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Doji giảm giá vàng nhẫn 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết 144,2 triệu đồng/lượng mua vào và 147,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên cuối tuần trên thị trường châu Á ngày 20-6 (giờ Việt Nam) tiếp tục giảm còn 4.155,4 USD/ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 132,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 14,6-14,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới vẫn trong xu hướng giảm sau công bố của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Môi trường lãi suất hiện tiếp tục là yếu tố gây sức ép lớn nhất lên giá vàng. Chỉ số DXY đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 5-2025, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh ngưỡng 4,5%. Diễn biến này khiến thị trường ngày càng nghiêng về kịch bản FED sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn so với kỳ vọng trước cuộc họp tháng 6.

NHUNG NGUYỄN