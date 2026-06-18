Ford Việt Nam thu hồi một số xe Ranger, Everest đời 2026 để khắc phục lỗi gạt mưa

Từ ngày 19-6, Ford Việt Nam sẽ triển khai chương trình thu hồi một số xe Ranger và Everest đời 2026 để kiểm tra, khắc phục lỗi liên quan đến hệ thống gạt mưa phía trước.

Trạm bảo dưỡng xe hơi của Toyota. Ảnh minh họa

Ngày 18-6, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công thương) cho biết Công ty TNHH Ford Việt Nam thực hiện chương trình thu hồi đối với một số xe Ford Ranger và Ford Everest đời 2026 do doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối tại thị trường Việt Nam.

Theo thông báo, trên một số xe bị ảnh hưởng, nước có thể xâm nhập vào bộ điều khiển điện tử (ECU) của hệ thống gạt mưa, rửa kính phía trước, dẫn đến tình trạng nước rửa kính phun liên tục, tia phun yếu hoặc không hoạt động; cần gạt mưa vận hành không chính xác hoặc toàn bộ hệ thống ngừng hoạt động.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia nhận định sự cố này có thể làm giảm tầm nhìn của người lái trong điều kiện thời tiết xấu, làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Theo kế hoạch, chương trình thu hồi sẽ bắt đầu từ ngày 19-6. Ford Việt Nam và các đại lý ủy quyền sẽ kiểm tra, thay thế ECU của hệ thống gạt mưa, rửa kính nếu cần thiết. Toàn bộ chi phí phụ tùng và nhân công sẽ được miễn phí.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đang giám sát việc triển khai chương trình nhằm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.

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