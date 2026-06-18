Kinh tế

Thị trường

Ford Việt Nam thu hồi một số xe Ranger, Everest đời 2026 để khắc phục lỗi gạt mưa

SGGPO

Từ ngày 19-6, Ford Việt Nam sẽ triển khai chương trình thu hồi một số xe Ranger và Everest đời 2026 để kiểm tra, khắc phục lỗi liên quan đến hệ thống gạt mưa phía trước.

Trạm bảo dưỡng xe hơi của Toyota. Ảnh minh họa
Trạm bảo dưỡng xe hơi của Toyota. Ảnh minh họa

Ngày 18-6, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công thương) cho biết Công ty TNHH Ford Việt Nam thực hiện chương trình thu hồi đối với một số xe Ford Ranger và Ford Everest đời 2026 do doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối tại thị trường Việt Nam.

Theo thông báo, trên một số xe bị ảnh hưởng, nước có thể xâm nhập vào bộ điều khiển điện tử (ECU) của hệ thống gạt mưa, rửa kính phía trước, dẫn đến tình trạng nước rửa kính phun liên tục, tia phun yếu hoặc không hoạt động; cần gạt mưa vận hành không chính xác hoặc toàn bộ hệ thống ngừng hoạt động.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia nhận định sự cố này có thể làm giảm tầm nhìn của người lái trong điều kiện thời tiết xấu, làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Theo kế hoạch, chương trình thu hồi sẽ bắt đầu từ ngày 19-6. Ford Việt Nam và các đại lý ủy quyền sẽ kiểm tra, thay thế ECU của hệ thống gạt mưa, rửa kính nếu cần thiết. Toàn bộ chi phí phụ tùng và nhân công sẽ được miễn phí.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đang giám sát việc triển khai chương trình nhằm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.

Tin liên quan
PHÚC HẬU

Từ khóa

Ford Việt Nam Ford Ranger 2026 Ford Everest 2026 thu hồi ô tô lỗi gạt mưa

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn