Indonesia: Số người thiệt mạng trong vụ sập trường nội trú tăng lên 37

Ngày 5-10, giới chức Indonesia cho biết số người thiệt mạng trong vụ sập trường nội trú Hồi giáo Al Khoziny tại tỉnh Đông Java đã tăng lên 37 người, khi lực lượng cứu hộ tiếp tục phát hiện thêm thi thể nạn nhân bị vùi lấp dưới đống đổ nát.

Các quan chức Indonesia xem xét hiện trường vụ sập trường học ở đảo Java. Ảnh: ANTARA

Ông Yudhi Bramantyo – Giám đốc điều hành Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn quốc gia Indonesia – cho biết, tính đến sáng cùng ngày, đã có 141 người được tìm thấy, trong đó 104 người an toàn, 37 người thiệt mạng và 26 người còn mất tích.

Vụ sập xảy ra ngày 29-9, khi học sinh đang tập trung cầu nguyện buổi chiều tại trường nội trú Al Khoziny – một tòa nhà nhiều tầng trên đảo Java. Nguyên nhân đang được điều tra, song bước đầu nhận định có thể do chất lượng công trình xây dựng kém. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do hiện tượng rung chấn tại hiện trường, làm tăng nguy cơ sập thêm các phần còn lại của tòa nhà.

Ông Budi Irawan – quan chức Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai quốc gia – cho biết công tác cứu hộ đã hoàn thành khoảng 60%, dự kiến sẽ kết thúc trong ngày 6-10. Sau khi kết thúc “thời gian vàng” 72 giờ, gia đình các nạn nhân mất tích đã đồng thuận để lực lượng chức năng sử dụng máy móc hạng nặng nhằm đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm.

Tình trạng tiêu chuẩn xây dựng lỏng lẻo tiếp tục là vấn đề đáng lo ngại tại Indonesia, nơi nhiều công trình – đặc biệt là nhà ở – thường được xây dang dở để chờ mở rộng thêm tầng khi có điều kiện kinh tế. Tháng trước, một tòa nhà tổ chức buổi đọc kinh tại Tây Java cũng bất ngờ đổ sập, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

