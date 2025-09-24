Indonesia triệt phá đường dây buôn bán trẻ sơ sinh xuyên biên giới

Theo Channel News Asia, Cảnh sát quốc gia Indonesia (Polri) đang phối hợp với Cảnh sát Singapore (SPF) điều tra một đường dây buôn bán trẻ sơ sinh hoạt động tại tỉnh Tây Java với sự tham gia của 3 công dân Singapore.

Các nghi phạm tham gia đường dây buôn bán trẻ sơ sinh tại tỉnh Tây Java (Indonesia). Ảnh: CNA

Vụ việc đang gây rúng động khi hàng chục trẻ em được cho là đã bị đưa ra nước ngoài dưới vỏ bọc “nhận con nuôi hợp pháp”. Theo ông Untung Widyatmoko, Thư ký Văn phòng Trung ương quốc gia (NCB) của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) tại Indonesia, hoạt động của đường dây này trải rộng từ Bandung, Jakarta, Pontianak (tỉnh Tây Kalimantan) đến tận Singapore.

Cảnh sát quốc gia Indonesia xác nhận, đường dây buôn bán trẻ em trên hoạt động từ năm 2023, đã “gom” 25 trẻ sơ sinh, trong đó 15 trẻ em đã được đưa sang Singapore dưới danh nghĩa con nuôi. 6 trẻ em được giải cứu trong tháng 7 vừa qua, trong số này 5 trẻ chuẩn bị được bán cho người mua Singapore. Mỗi em định giá khoảng 20.000 SGD (16.000 USD). Khoản tiền này bao gồm chi phí sinh nở, chăm sóc và phần lợi nhuận của những đối tượng liên quan.

Đến nay, số nghi phạm trong vụ án đã tăng từ 14 lên 22 người. Các đối tượng đang bị khởi tố theo luật chống buôn người của Indonesia với mức án tối đa 15 năm tù giam và khoản tiền phạt 600 triệu rupiah (36.000 USD).

PHƯƠNG NAM