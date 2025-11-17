Thế giới

Mỹ muốn vượt Trung Quốc về sản xuất UAV

SGGPO

Mỹ đặt mục tiêu sớm bắt kịp và vượt qua Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV), đồng thời đang nỗ lực tối đa để khuyến khích khu vực tư nhân tham gia lĩnh vực này.

X: Bộ trưởng Lục quân Mỹ Daniel Driscoll
Bộ trưởng Lục quân Mỹ Daniel Driscoll tuyên bố: "Chúng tôi đầu tư vào các thiết bị như cảm biến, động cơ không chổi than, bảng mạch và nhiều linh kiện mà khu vực tư nhân hiện gặp khó trong việc tiếp cận. Lục quân Mỹ sẽ sản xuất những thứ này, trao quyền cho khu vực tư nhân mua. Các đối tác tư nhân cũng sản xuất UAV và chúng ta sẽ bắt kịp, vượt qua Trung Quốc một cách cực kỳ nhanh chóng".

Trước đó, ông Driscoll thừa nhận Washington buộc phải xem xét lại chi tiêu cho trang thiết bị quân sự, một phần do Nga có thể sản xuất một triệu UAV trong vòng 12 tháng.

Trong tháng 11, ông Driscoll tuyên bố Mỹ dự định mua ít nhất một triệu máy bay không người lái trong 2-3 năm tới và có thể mua đến vài triệu chiếc hàng năm sau đó. Ông cho biết thêm, việc mở rộng quy mô lớn chương trình mua sắm UAV sẽ là một thách thức đáng kể, vì quân chủng lớn nhất của quân đội Mỹ hiện chỉ mua khoảng 50.000 UAV mỗi năm.

VIỆT LÊ

