Iran bác tin Tổng thống Masoud Pezeshkian nộp đơn từ chức

Ngày 1-6, kênh Iran International, kênh truyền thông đối lập của Iran, đưa tin Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã nộp đơn xin từ chức lên lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei. Tuy nhiên, Chính phủ Iran lập tức bác bỏ thông tin này.

Kênh Iran International cho hay ông Pezeshkian được cho là đã gửi thư đề nghị từ chức, đồng thời cho rằng Tổng thống Iran không còn được tham gia đầy đủ vào các quyết sách quan trọng và quyền lực ngày càng tập trung vào các cơ quan quân sự và an ninh, đặc biệt là Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Nguồn tin trên nhận định bức thư phản ánh những bất đồng ngày càng gia tăng trong nội bộ giới lãnh đạo Iran, trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục chịu áp lực từ chiến tranh, các lệnh trừng phạt và những khó khăn về đời sống xã hội.

Tuy nhiên, hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn lời một quan chức giấu tên khẳng định thông tin trên là hoàn toàn sai sự thật. Cố vấn của Tổng thống Iran, ông Mehdi Tabatabai, cũng bác bỏ các thông tin về khả năng từ chức, cho rằng đây chỉ là những tin đồn được phát tán bởi các phương tiện truyền thông nước ngoài nhằm gây chia rẽ nội bộ Iran.

MINH CHÂU