Xung đột Nga - Ukraine leo thang trên nhiều mặt trận

Những ngày gần đây, xung đột Nga - Ukraine gia tăng cường độ với giao tranh không chỉ diễn ra trên các mặt trận Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson mà còn lan rộng ra Biển Đen, Biển Azov, các tuyến huyết mạch đối với hoạt động xuất khẩu và hậu cần quân sự của cả hai bên.

Tấn công hậu cần, không gian mạng

Ngày 17-7, Nga tiến hành nhiều đợt tập kích bằng thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa nhằm vào các cảng Odesa, Chornomorsk và Mykolaiv của Ukraine.

Theo TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết mục tiêu là các cơ sở cảng được sử dụng để tiếp nhận hàng quân sự và vũ khí phương Tây chuyển cho Ukraine.

Trong khi đó, Ukraine tiếp tục mở rộng chiến dịch tấn công vào hệ thống hậu cần của Nga trên Biển Đen và Biển Azov. Theo các tuyên bố từ Kiev, lực lượng Ukraine gia tăng các cuộc tập kích bằng UAV nhắm vào tàu vận tải, tàu chở dầu và cơ sở hạ tầng hàng hải của Nga nhằm cắt đứt tuyến tiếp vận nối bán đảo Crimea với lãnh thổ Nga.

Nga tấn công tàu Ukraine chở vũ khí trên Biển Đen. Ảnh: RUSSIA TODAY

Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong đêm 17 rạng sáng 18-7, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 379 UAV của Ukraine, song các cuộc tấn công vẫn khiến 7 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương tại nhiều khu vực của Nga.

Bên cạnh các cuộc giao tranh trên bộ và trên biển, không gian mạng đang trở thành một mặt trận quan trọng trong xung đột Nga - Ukraine. Ukraine tiếp tục phối hợp với các nhóm tin tặc và cơ quan tình báo quân sự (HUR) tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống các không gian mạng của đường sắt, doanh nghiệp quốc phòng, nhà cung cấp dịch vụ internet và mạng lưới tài chính của Nga, với mục tiêu làm gián đoạn hoạt động hậu cần và tiếp vận quân sự.

Theo thông tin từ Cơ quan an ninh mạng và hạ tầng Mỹ (CISA) cùng Trung tâm An ninh mạng quốc gia Anh (NCSC), các nhóm tấn công mạng có liên hệ với Nga như APT28, APT29 và Sandworm tiếp tục nhằm vào hạ tầng năng lượng, viễn thông, cơ quan chính phủ và hệ thống chỉ huy quân sự của Ukraine.

Nhiều cuộc tấn công mạng được cho là phối hợp với các đợt tập kích bằng UAV và tên lửa nhằm gây gián đoạn hoạt động chỉ huy, liên lạc và khôi phục hạ tầng của Kiev.

Theo TASS, Moscow phản đối mạnh mẽ các quyết định của NATO. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc liên minh này tiếp tục quân sự hóa châu Âu, kéo dài xung đột và làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp với Nga. Trong chuyến thăm tới Ukraine nhằm thúc đẩy các nỗ lực trung gian hòa giải giữa nước này với Nga, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan hôm 16-7 cho biết Ankara không muốn cuộc xung đột lan rộng hơn nữa ở Biển Đen.

Phương Tây tăng hỗ trợ Ukraine

Về phía các đồng minh, phương Tây hiện tiếp tục gia tăng hỗ trợ dành cho Ukraine.

Theo CNN, sau Hội nghị thượng đỉnh tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) xúc tiến nhanh các cam kết dành khoảng 70 tỷ EUR viện trợ quân sự cho Ukraine trong năm 2026, đồng thời duy trì mức hỗ trợ lớn trong năm tiếp theo. Gói viện trợ bao gồm đạn dược, hệ thống phòng không, UAV, thiết bị tác chiến điện tử, huấn luyện và hỗ trợ phát triển công nghiệp quốc phòng.

NATO cũng khuyến khích các nước thành viên tăng đầu tư quốc phòng, mở rộng năng lực sản xuất UAV, hệ thống phòng thủ tên lửa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quân sự.

Cùng với đó, Ukraine và nhiều nước châu Âu như Anh, Pháp, Đức, Italy, Hà Lan và Na Uy thúc đẩy hợp tác phát triển mạng lưới phòng thủ tên lửa nhằm nâng cao khả năng đánh chặn các cuộc tập kích bằng tên lửa và UAV.

KHÁNH MINH (tổng hợp)