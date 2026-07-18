Mỹ liên tiếp ném bom hạ tầng Iran

Đêm 17-7, Mỹ tiếp tục mở đợt không kích mới, tập trung nhiều hơn vào hệ thống hạ tầng giao thông và giám sát ven biển của Iran, đánh dấu đêm thứ bảy liên tiếp Washington tiến hành các cuộc tấn công nước này.

Một trong 6 cây cầu ở tỉnh Hormozgan, Iran bị Mỹ tấn công. Ảnh: RUSSIA TODAY

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), các đợt không kích mới nhằm "tiếp tục làm suy giảm năng lực quân sự của Iran".

Trước đó một ngày, quân đội Mỹ xác nhận đã phá hủy một tháp giám sát của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại cảng Chabahar ở Đông Nam Iran.

Washington cho rằng mục tiêu này được sử dụng để theo dõi tàu thuyền qua eo biển Hormuz, việc phá hủy sẽ góp phần bảo đảm tự do hàng hải trong khu vực.

Hình ảnh và thông tin từ hiện trường cho thấy các cuộc tấn công còn đánh trúng hàng loạt cây cầu tại tỉnh Hormozgan, trong đó có các tuyến kết nối thành phố cảng Bandar Abbas và Bandar Khamir.

Theo truyền thông Iran, ít nhất 6 cây cầu bị trúng đòn, khiến 8 người thiệt mạng và 20 người bị thương. Tehran cáo buộc Mỹ tấn công cơ sở hạ tầng dân sự, trong khi Washington chưa xác nhận các mục tiêu cụ thể.

Các quan chức Mỹ và Israel cho biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã thông báo với Israel rằng Mỹ sẽ điều thêm hàng chục máy bay tiếp dầu trước khả năng mở rộng các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Theo CNN, các nhà phân tích nhận định việc Mỹ chuyển sang đánh phá cầu đường, tuyến đường sắt và hệ thống điện tại các đô thị ven biển cho thấy chiến lược mới nhằm làm suy yếu khả năng kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz, tuyến vận tải huyết mạch của thị trường năng lượng thế giới.

Đáp lại, ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran và là quan chức IRGC, cảnh báo Tehran sẽ phát động chiến dịch tấn công toàn diện nếu Mỹ tiếp tục không kích trong vài ngày tới.

Ông Mohsen Rezaei cũng tuyên bố không có biên giới chính trị nào an toàn trước các lực lượng tấn công của Iran, đồng thời yêu cầu Washington bồi thường thiệt hại do các cuộc không kích gây ra.

KHÁNH MINH