Đông Á khẩn trương ứng phó mưa lũ

Vụ sạt lở do mưa lũ sáng 17-7 tại khu Hàn Gia, huyện tự trị dân tộc Miêu và Thổ Gia Bành Thủy ở Trung Quốc làm ít nhất 8 người chết, 34 người mất tích.

Theo Tân Hoa xã, khối đất đá từ sườn núi đổ xuống đã vùi lấp nhiều nhà dân nằm dưới chân núi, gây thiệt hại nghiêm trọng và buộc lực lượng cứu hộ phải khẩn trương triển khai công tác ứng cứu.

Lực lượng cứu hộ tại nơi xảy ra lở đất ở huyện tự trị dân tộc Miêu và Thổ Gia Bành Thủy, TP Trùng Khánh, Trung Quốc. Ảnh: VCG

Theo thông tin của cơ quan chức năng Trùng Khánh, hơn 1.100 người ở khu vực lân cận vụ sạt lở đã được sơ tán an toàn. Công tác cứu hộ, cứu nạn hiện vẫn đang được các cơ quan chức năng tiến hành khẩn cấp.

Trong chỉ đạo ngày 18-7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu các cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm cứu nạn, đồng thời ngăn ngừa các thảm họa thứ cấp có thể xảy ra.

Cùng ngày, Thủ tướng Lý Cường cũng yêu cầu các cơ quan hữu quan thực hiện đầy đủ trách nhiệm, rà soát toàn diện các nguy cơ tiềm ẩn và triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với thiên tai nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Đây là một trong những vụ thiên tai nghiêm trọng xảy ra tại khu vực Tây Nam Trung Quốc trong bối cảnh nhiều địa phương đang bước vào mùa mưa, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất gia tăng. Bộ Thủy lợi Trung Quốc vừa phát cảnh báo cả miền Bắc và miền Nam nước này sẽ hứng chịu lượng mưa cao hơn mức trung bình trong thời gian tới.

Mưa lớn gây lũ ở tỉnh Chungcheong, Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP

Trong khi đó, tại Hàn Quốc, khu vực miền Trung nước này bắt đầu có mưa lớn từ rạng sáng 18-7. Thủ tướng Han Seong Sook đã chỉ thị các cơ quan chức năng duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó khẩn cấp và triển khai mọi biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, bảo vệ tài sản.

Theo Yonhap, khu vực vùng thủ đô Seoul, tỉnh Gangwon ở phía Đông và khu vực tỉnh Chungcheong xuất hiện mưa lớn trên 300 mm kèm gió giật mạnh, sấm sét. Dự báo, đợt mưa lớn và gió mùa này sẽ ảnh hưởng đến Hàn Quốc trong cả hai ngày cuối tuần.

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