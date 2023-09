Ireland - TPHCM tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Tại buổi tiếp, đồng chí Phan Văn Mãi vui mừng nhận thấy hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam - Ireland khởi sắc trong thời gian qua. Năm 2022, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 1 tỷ USD. Tại TPHCM, Ireland hiện có 27 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 5,4 triệu USD. Theo đồng chí Phan Văn Mãi, những con số trên là đáng khích lệ nhưng chưa xứng với tiềm năng hai bên.

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, TP rất quan tâm và mong muốn thúc đẩy hợp tác hơn nữa với Ireland. Trong lĩnh vực nông nghiệp, TPHCM đóng vai trò rất quan trọng. Thứ nhất, TP có dân số hiện vào khoảng 13 triệu người và liên kết chặt chẽ với các khu vực Đông và Tây Nam bộ có dân số khoảng 40 triệu người (chưa kể đến các vùng khác tại miền Nam). Thứ hai, TP là nơi tập trung năng lực chế biến và chế biến sâu. Thứ ba, TP là trung tâm giao dịch, đầu mối thúc đẩy thương mại quốc tế. Cuối cùng, TP là nơi tập trung các trung tâm, viện nghiên cứu (nghiên cứu giống cây trồng, công nghệ canh tác…) cho miền Nam và thậm chí là cả nước. Đồng chí Phan Văn Mãi cho rằng đây chính là cơ sở để hai bên thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại sao cho xứng với tiềm năng.

Ngoài kinh tế, TPHCM cũng muốn tăng cường hợp tác với Ireland ở lĩnh vực giáo dục. Đồng chí Phan Văn Mãi đề nghị các trường đại học, viện nghiên cứu Ireland nên có văn phòng đại diện tại TPHCM để hai bên có thể trao đổi hợp tác trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, góp phần phát triển xã hội bền vững.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi khẳng định được học hỏi, hợp tác với Ireland trên các lĩnh vực mà Ireland có thế mạnh sẽ giúp TPHCM có những kinh nghiệm quý báu để phát triển. TPHCM luôn coi trọng cộng đồng người nước ngoài, trong đó có Ireland, sinh sống và làm việc tại TP đã góp phần đáng kể vào sự phát triển của TPHCM; mong muốn được đón tiếp các nhà lãnh đạo, doanh nghiệp và người dân Ireland đến TP để tăng cường hơn nữa hợp tác hai bên trong tương lai.

Vui mừng trước những thành tựu về kinh tế, xã hội mà TPHCM đạt được trong thời gian qua, bà Deirdre Ní Fhallúin đồng tình với ý kiến của đồng chí Phan Văn Mãi về việc phải tăng cường hơn nữa hợp tác song phương.

Bà Deirdre Ní Fhallúin cho biết Ireland mong muốn xuất khẩu sang Việt Nam nhiều hơn nữa các sản phẩm sữa, thịt, hải sản. Theo Đại sứ Ireland, Liên minh châu Âu (EU) hiện có thay đổi về chương trình nghị sự đối với sản phẩm bền vững, an toàn cho môi trường. Đây không chỉ là thách thức của riêng Ireland mà còn của nhiều nước đối tác của EU. Do đó, Ireland và Việt Nam có tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực thực phẩm bền vững và an toàn thực phẩm. Hiện Cơ quan Xúc tiến thương mại của Ireland đã có văn phòng đại diện tại TPHCM; là nơi để kết nối hợp tác thương mại giữa Ireland và Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng.

Ireland hiện đang hợp tác với Đại học Bách khoa TPHCM ở một số lĩnh vực, trong đó có năng lượng tái tạo. Trước đó, Ireland cũng có dự án hợp tác với Đại học Nông lâm TPHCM. Đại sứ Ireland cũng hy vọng sau dịch Covid-19, các chuyến thăm viếng lẫn nhau của lãnh đạo hai nước sẽ được nối lại để góp phần tăng cường quan hệ song phương, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác trong thời gian tới.