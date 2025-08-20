Sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Australia đạt 20 tỷ USD

Chiều 20-8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong nhân dịp Bộ trưởng thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia lần thứ 7.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia Penny Wong, chiều 20-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại buổi tiếp, Thủ tướng bày tỏ hài lòng về sự phát triển mạnh mẽ và hiệu quả của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia trên hầu hết các lĩnh vực. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt mức tăng trưởng ổn định, đạt hơn 14 tỷ USD năm 2024.

Hai bên cũng đã tích cực mở cửa thị trường cho các sản phẩm nông sản của nhau. Theo đó, quả chanh leo của Việt Nam đã lần đầu tiên được xuất khẩu sang Australia và quả mận Australia đã có mặt tại thị trường Việt Nam; vốn FDI đăng ký từ Australia đã vượt mức 3 tỷ USD. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao việc Australia tăng mức ODA cho Việt Nam lên 96,6 triệu AUD.

Thủ tướng nhấn mạnh, dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn, đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện; tích cực trao đổi các biện pháp đưa kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng cao hơn nữa, sớm đạt mục tiêu 20 tỷ USD, đặc biệt là việc mở cửa, tạo thuận lợi cho hàng hóa của hai bên xuất khẩu sang thị trường mỗi nước.

Thủ tướng đề nghị hai bên phát huy hiệu quả và mở rộng hơn nữa hợp tác quốc phòng - an ninh, nhất là hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng, chuyển đổi số, hỗ trợ trang thiết bị nhằm nâng cao năng lực cho Việt Nam.

Thủ tướng chia sẻ tầm nhìn, chiến lược của Việt Nam về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; mong muốn hai bên có đột phá về hợp tác trong lĩnh vực này, nhất là hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, phát triển công nghệ y sinh...

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng bày tỏ mong muốn sớm đón Thủ tướng Australia thăm lại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Penny Wong khẳng định, Chính phủ Australia rất coi trọng vai trò của Việt Nam ở khu vực cũng như quan hệ Việt Nam - Australia và mong muốn trao đổi các biện pháp để đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng hơn nữa.

LÂM NGUYÊN