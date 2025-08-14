Mở rộng cơ hội đầu tư từ "gặp gỡ doanh nghiệp TPHCM - Busan"

Chiều 14-5, tại Busan, Hàn Quốc, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao TPHCM tại Busan, Hàn Quốc, chương trình gặp gỡ doanh nghiệp TPHCM và Busan tiếp tục diễn ra thu hút gần 200 doanh nghiệp hai nước.

Hàng trăm doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia Chương trình gặp gỡ doanh nghiệp TPHCM – Busan

Tăng cường kết nối, mở rộng lĩnh vực hợp tác

Phát biểu tại Chương trình gặp gỡ doanh nghiệp TPHCM – Busan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà, nhấn mạnh, sự kiện này là cơ hội để hai bên trao đổi trực tiếp về định hướng hợp tác mới.

“TPHCM luôn coi Hàn Quốc là một trong những đối tác chiến lược hàng đầu. Chúng tôi cam kết đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư Hàn Quốc, đặc biệt từ Busan, triển khai dự án trong các lĩnh vực mà thành phố ưu tiên phát triển như công nghiệp công nghệ cao, tài chính – thương mại dịch vụ quốc tế, logistics – cảng biển, năng lượng sạch và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao”, đồng chí Nguyễn Lộc Hà nói.

Với vị thế là trung tâm kinh tế, tài chính lớn nhất Việt Nam, TPHCM đóng góp hơn 22% GDP quốc gia và khoảng 27% tổng thu ngân sách nhà nước. Sau khi hợp nhất, thành phố sở hữu chuỗi giá trị khép kín: TPHCM – trung tâm tài chính và công nghệ cao; Bình Dương – trung tâm sản xuất công nghiệp; Bà Rịa – Vũng Tàu – đầu mối logistics và cảng biển quốc tế. Đây là nền tảng vững chắc để hợp tác với Busan – thành phố cảng lớn nhất Hàn Quốc và là trung tâm công nghiệp, logistics, công nghệ biển hàng đầu châu Á.

Về phía Hàn Quốc, bà Jung Hyunsuk, đại diện Tập đoàn KEPCO KDN chia sẻ các giải pháp công nghệ tiên tiến mà Busan và Hàn Quốc đang phát triển cho mô hình thành phố thông minh (Smart City) và đô thị carbon thấp. Các giải pháp này bao gồm quản lý năng lượng thông minh, hệ thống lưới điện thông minh, hạ tầng sạc xe điện, giám sát an toàn đô thị bằng AI, quản lý chất lượng không khí và nguồn nước, cùng các ứng dụng giao thông thông minh nhằm tối ưu hóa di chuyển và giảm phát thải.

“Chúng tôi mong muốn cùng TPHCM triển khai các dự án thí điểm để tạo ra những mô hình hợp tác thành công, từ đó nhân rộng sang các lĩnh vực năng lượng tái tạo, an ninh năng lượng và chuyển đổi số đô thị”, bà Jung Hyunsuk nói.

Song song với đó, Busan Eco Delta City – dự án đô thị thông minh quốc gia do Chính phủ Hàn Quốc đầu tư được giới thiệu như một hình mẫu về quy hoạch bền vững, quản lý tài nguyên hiệu quả và tích hợp công nghệ AI trong mọi khâu vận hành. Kinh nghiệm này, theo lãnh đạo Busan, có thể áp dụng tại các khu đô thị mới của TPHCM như Thủ Thiêm, Thủ Đức, Nhà Bè, góp phần nâng cao chất lượng sống và thu hút cư dân, nhà đầu tư quốc tế...

Thúc đẩy đầu tư hai chiều, mở rộng giao thương

Các con số thống kê đã cho thấy Hàn Quốc là đối tác kinh tế quan trọng của TPHCM. Hiện, Hàn Quốc đứng thứ 4 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất tại TPHCM, với hơn 3.000 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đạt trên 5,5 tỷ USD. Phần lớn vốn FDI này tập trung vào các lĩnh vực chế tạo, điện tử, bất động sản, thương mại dịch vụ và gần đây là công nghệ thông tin, logistics.

Điểm nhấn của chuyến công tác lần này là tiếp tục định hướng tăng cường đầu tư hai chiều. Ngoài việc mời gọi doanh nghiệp Busan đầu tư vào TPHCM, phía Hàn Quốc cũng bày tỏ mong muốn thu hút doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư tại Busan. Các lĩnh vực tiềm năng gồm logistics cảng biển, chế biến thực phẩm, dịch vụ du lịch, y tế, công nghiệp hỗ trợ và sản phẩm xanh thân thiện môi trường. Busan cam kết sẽ dành nhiều ưu đãi về thuế, đất đai, hạ tầng cho doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời hỗ trợ thủ tục pháp lý và kết nối với mạng lưới đối tác địa phương.

Theo đồng chí Nguyễn Lộc Hà, TPHCM sẽ phối hợp cùng Busan tổ chức các chương trình kết nối doanh nghiệp B2B theo từng nhóm ngành, chú trọng các lĩnh vực có khả năng hợp tác nhanh và hiệu quả. Thành phố khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc hợp tác với đối tác Việt Nam trong các dự án sản xuất tại khu công nghiệp – khu chế xuất, trung tâm đổi mới sáng tạo, hạ tầng logistics. Đồng thời, TPHCM sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Busan thông qua các kênh xúc tiến chính thức và kết nối cộng đồng kiều bào tại Hàn Quốc.

Ở chiều ngược lại, Phó Thị trưởng TP Busan Seong Heui Yeob, cho biết, TP Busan đang ưu tiên phát triển Khu hội tụ đô thị đặc biệt và Khu công nghiệp thông minh, hướng đến trở thành trung tâm sản xuất công nghệ cao và logistics hàng hải hàng đầu Đông Bắc Á. Điều này tạo ra cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, năng lượng tái tạo, thực phẩm và logistics, thiết lập hiện diện tại thị trường Hàn Quốc và từ đó mở rộng ra các thị trường khác.

Ngoài ra, hai bên còn nhất trí thúc đẩy hợp tác trong thương mại điện tử xuyên biên giới, tận dụng nền tảng số để giảm chi phí logistics, rút ngắn thời gian giao hàng và gia tăng cơ hội tiếp cận người tiêu dùng. Mô hình này không chỉ phù hợp với xu hướng thương mại toàn cầu mà còn đáp ứng yêu cầu phát triển xanh, giảm phát thải trong chuỗi cung ứng.

Các ký kết hợp tác trọng điểm giữa doanh nghiệp TPHCM và TP Busan Trong khuôn khổ chương trình, các bên đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng. Cụ thể: Ý định thư (LOI) giữa HCMC C4IR và Korea C4IR nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi công nghiệp và phát triển sản xuất thông minh

Thỏa thuận hợp tác giữa Soihub – HCMC C4IR – Viện Innopolis – G Group về thúc đẩy hoạt động nghiên cứu – phát triển (R&D), ứng dụng và thương mại hóa các công nghệ mới.

Thỏa thuận hợp tác giữa Saigontel và Taewoo D&C về phát triển dự án nhà ở xã hội gắn với mô hình khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ.

ÁI VÂN