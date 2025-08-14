TPHCM – Busan tăng cường hợp tác kinh tế, làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược

Trong khuôn khổ chuyến công tác, ngày 14-8 đoàn đại biểu do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà dẫn đầu đã có buổi hội đàm với Phó Thị trưởng TP Busan (Hàn Quốc) Lee Jun-Seung tại Tòa thị chính Busan.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà (bên trái) tặng quà lưu niệm cho Phó Thị trưởng Thành phố Busan (Hàn Quốc) Lee Jun-seung

Thắt chặt tình hữu nghị, mở rộng hợp tác chiến lược

Phát biểu tại buổi hội đàm, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà gửi lời cảm ơn sâu sắc tới chính quyền và nhân dân TP Busan vì sự đón tiếp trọng thị, đồng thời chuyển lời chào mừng và chúc mừng Quốc khánh Hàn Quốc (15-8) từ lãnh đạo TPHCM. Đồng chí nhấn mạnh, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc đang phát triển ngày càng sâu sắc và hiệu quả, mở rộng sang nhiều lĩnh vực như hạ tầng, khoa học, công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao.

"TPHCM trân trọng sự đồng hành bền bỉ, tinh thần chia sẻ và hỗ trợ kịp thời của Busan, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn của đại dịch COVID-19. Đó không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là minh chứng sinh động cho tình cảm gắn bó, tin cậy giữa hai thành phố", đồng chí Nguyễn Lộc Hà khẳng định.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà hội đàm với Phó Thị trưởng TP Busan (Hàn Quốc) Lee Jun-seung



Giới thiệu về định hướng phát triển mới sau ngày 1-7-2025, lãnh đạo TPHCM cho biết thành phố đã mở rộng không gian phát triển lên 6.700km², với ba trụ cột: TPHCM (trước đây) là “thủ phủ tài chính và công nghệ cao”, Bình Dương (trước đây) là “thủ phủ công nghiệp” và Bà Rịa – Vũng Tàu (trước đây) là “thủ phủ kinh tế biển, logistics và công nghiệp năng lượng”.

Theo đó, thành phố đặt mục tiêu trở thành một trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, logistics, công nghiệp công nghệ cao và du lịch biển tầm cỡ quốc tế. Để hiện thực hóa mục tiêu này, TPHCM đang triển khai 4 nghị quyết chiến lược của Trung ương – được gọi là “bộ tứ trụ cột” – gồm đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp công nghệ cao, và giáo dục chất lượng cao; đồng thời tập trung đầu tư hạ tầng giao thông và đô thị đồng bộ, hiện đại. Thành phố xác định chiến lược phát triển “1 trung tâm - 4 cao - 1 tập trung. Trong đó, là trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM, trung tâm công nghiệp đa mục tiêu khu công nghệ cao, giáo dục chất lượng cao,...

Thúc đẩy hợp tác thực chất giữa TPHCM và Busan

Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị cùng Busan mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mũi nhọn, trong đó có kết nối logistics và cảng biển, tận dụng lợi thế cảng nước sâu của Bà Rịa – Vũng Tàu (trước đây) và vai trò cửa ngõ Đông Bắc Á của Busan; tài chính và dịch vụ quốc tế, phối hợp phát triển các sản phẩm tài chính xanh và fintech; công nghệ cao, khoa học – công nghệ gắn với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; cùng với đó là giao lưu nhân dân, văn hóa – giáo dục nhằm củng cố nền tảng tin cậy và hợp tác bền vững lâu dài.

Trên bình diện kinh tế, Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư lớn tại TPHCM với hơn 2.000 dự án còn hiệu lực; cộng đồng khoảng 80.000 người Hàn Quốc cùng hơn 2.000 doanh nghiệp đang sinh sống, làm việc tại thành phố, góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế, xã hội. Đây là cơ sở thuận lợi để TPHCM – Busan thúc đẩy các chương trình hợp tác có chiều sâu, gắn kết nguồn lực công – tư, kết nối doanh nghiệp hai bên.

Phó Thị trưởng Thành phố Busan (Hàn Quốc) Lee Jun-seung trao đổi ý kiến với lãnh đạo TPHCM

Trích lời Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, ông nhấn mạnh: "Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau", khẳng định sự đồng hành, chia sẻ và hợp tác bền chặt sẽ giúp TPHCM và Busan tiếp tục bay cao, bay xa trong tương lai.

Về phần mình, Phó Thị trưởng TP Busan Lee Jun-seung cho biết, Việt Nam hiện có khoảng 14.000 công dân sinh sống tại Busan, trong đó có hơn 4.000 du học sinh. Ông nhận định, người dân Busan và Hàn Quốc nói chung có nhiều nét tương đồng với người Việt Nam, đặc biệt TPHCM và Busan chia sẻ những thế mạnh tương tự như cảng biển, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và logistics. Hiện Busan có nhiều lớp tiếng Hàn dành cho người nước ngoài; hai bên cũng duy trì giao lưu mạnh mẽ về điện ảnh, cùng tham gia các khóa đào tạo nguồn nhân lực và quản lý.

Ông Lee Jun-seung thông tin, Busan đang tổ chức Tuần lễ Du lịch toàn cầu và đã gửi thư mời lãnh đạo TPHCM tham gia, đồng thời mong muốn TPHCM cũng hiện diện tại Đại hội Hội đồng Xúc tiến du lịch vào ngày 16-9 tới.

Phó Thị trưởng Busan cũng cho biết, các doanh nghiệp Busan quan tâm nhiều đến những dự án phát triển tại TPHCM và Bình Dương (trước đây), trong đó đã có nhiều đơn vị gia nhập cộng đồng kinh tế của thành phố, mở ra dư địa hợp tác rộng hơn sau khi TPHCM hợp nhất.

Đoàn lãnh đạo TPHCM và TP Busan chụp hình lưu niệm tại Tòa thị chính Busan

Kết thúc hội đàm, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể, coi trọng yếu tố bền vững – chất lượng – hiệu quả, góp phần đưa quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc ngày càng sâu sắc.

“Với nền tảng 30 năm hợp tác, chúng ta hoàn toàn có thể trở thành những người bạn đồng hành chiến lược trên con đường phát triển bền vững, vì lợi ích nhân dân hai nước, vì hòa bình và thịnh vượng của khu vực”, đồng chí Nguyễn Lộc Hà khẳng định.

ÁI VÂN