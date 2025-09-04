Israel bác đề xuất ngừng bắn của Hamas, chuẩn bị tấn công lớn vào Gaza

Israel đã bác bỏ đề xuất của Phong trào Hồi giáo Hamas về việc đạt được một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện tại Dải Gaza để chấm dứt xung đột, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục cho một cuộc tấn công lớn vào thành phố Gaza.

Binh lính Israel lái xe tăng bên trong Dải Gaza, nhìn từ miền Nam Israel, ngày 3 - 9. Ảnh: AP

Trước đó, trong một thông cáo báo chí ngày 3-9, Hamas tái khẳng định mong muốn đạt được một thỏa thuận toàn diện, theo đó các con tin Israel ở Gaza sẽ được thả để đổi lấy số lượng tù nhân Palestine bị giam giữ tại Israel mà họ đã thỏa thuận. Theo Hamas, thỏa thuận này cũng sẽ bao gồm một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn; rút quân đội Israel khỏi Gaza; mở lại các cửa khẩu biên giới để cho phép cung cấp viện trợ nhân đạo và nhu yếu phẩm; bắt đầu các nỗ lực tái thiết.

Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ tuyên bố này. Ông cho biết Israel sẽ chỉ đồng ý chấm dứt các hành động quân sự nếu Hamas chấp nhận việc Israel nắm toàn quyền kiểm soát an ninh đối với Gaza, giải giáp Hamas, phi quân sự hóa Gaza, cũng như thành lập một chính quyền phi Palestine và trả tự do cho tất cả các con tin.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cũng nhấn mạnh quân đội đang tiếp tục chuẩn bị toàn lực để chiếm TP Gaza. Ông Katz cảnh báo Hamas hoặc chấp nhận các điều kiện của Israel để chấm dứt xung đột, hoặc chứng kiến TP Gaza bị tàn phá “giống như Rafah và Beit Hanoun”.

Sau động thái này, Hamas đã kêu gọi Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế can thiệp ngay lập tức để ngăn chặn cuộc diệt chủng của Israel ở Gaza. Theo Al Jazeera, ít nhất 73 người Palestine, bao gồm một số người tìm kiếm viện trợ, đã thiệt mạng trong các cuộc ném bom không ngừng nghỉ của Israel trên khắp Gaza trong ngày 3-9.

HẠNH CHI