Thành lập liên minh phản đối chiến tranh tại Israel

Khoảng 500 phụ nữ đã thành lập liên minh mới mang tên Những người mẹ trên tuyến đầu, nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc chiến ở Dải Gaza, cũng như yêu cầu trả tự do cho các con tin Israel đang bị giam giữ tại dải đất này.

Một cuộc tuần hành của các bà mẹ và phụ nữ Israel gần biên giới Dải Gaza. Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL

Liên minh được truyền cảm hứng từ phong trào Bốn người mẹ ra đời năm 1997, từng vận động thành công Israel rút quân khỏi miền Nam Lebanon vào tháng 5-2000.

Liên minh mới được ra mắt ngày 10-8 với cuộc tuần hành đến địa điểm tưởng niệm các nữ binh sĩ thiệt mạng tại Kibbutz Nahal Oz ngày 7-10-2023 khi lực lượng Hamas bất ngờ tấn công Israel. Ngoài ra, những người tham gia liên minh cũng dự kiến sẽ dựng trại biểu tình ở gần địa điểm trên trong ít nhất 5 ngày.

Các hoạt động trên diễn ra sau khi Nội các An ninh Israel hồi tuần trước vừa phê chuẩn đề xuất của Thủ tướng Benjamin Netanyahu về việc chiếm đóng thành phố Gaza, bất chấp cảnh báo từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) về khả năng có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của các con tin đang bị giam giữ, cũng như sẽ làm trầm trọng hơn tình hình nhân đạo tại Dải Gaza.

Trước đó, trong cuộc họp báo tối 10-8, Thủ tướng Netanyahu cam kết sẽ giải cứu 20 con tin. Đây là số con tin mà Israel cho rằng hiện vẫn còn sống trong tổng số 50 con tin đang bị Hamas giam giữ ở Dải Gaza.

Trong khi đó, các hội đoàn ở Israel muốn chính phủ phải đưa toàn bộ 50 con tin về nước, bao gồm cả người sống và thi thể của những người được cho là đã chết.

