Iran dọa rút khỏi thỏa thuận ngừng bắn do Israel tấn công Lebanon

Lực lượng phòng vệ dân sự Lebanon cho biết ít nhất 254 người thiệt mạng, hơn 1.100 người bị thương trong các cuộc không kích do Israel tiến hành nhằm vào Lebanon ngày 8-4.

Các đợt không kích liên tiếp đã làm rung chuyển thủ đô Beirut, tạo ra các cột khói lớn bốc lên không trung. Ảnh: Anadolu Agency

Đây là các cuộc không kích quy mô lớn nhất và là ngày ghi nhận số thương vong cao nhất kể từ khi xung đột giữa Israel và Hezbollah bùng phát ngày 2-3. Quân đội Israel cho biết đã triển khai đợt tấn công phối hợp lớn nhất kể từ đầu xung đột, nhắm vào hơn 100 trung tâm chỉ huy và cơ sở quân sự của Hezbollah tại Beirut, thung lũng Bekaa và miền Nam Lebanon trong vòng 10 phút.

Các đợt không kích mới nhất làm dấy lên lo ngại về nỗ lực duy trì thỏa thuận ngừng bắn trong khu vực. Ngay lập tức, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết việc đạt được lệnh ngừng bắn tại Lebanon là điều kiện thiết yếu trong thỏa thuận giữa Tehran và Washington.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin nước này có thể rút khỏi thỏa thuận ngừng bắn nếu các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Hezbollah ở Lebanon tiếp diễn. Hiện Iran đang hoàn tất các bước chuẩn bị cho "các hoạt động răn đe" chống lại các mục tiêu quân sự của Israel.

Hiện trường một trong những vụ tấn công trên khắp Beirut của quân đội Israel. Ảnh: Anadolu Agency

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran nhưng sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm vào Hezbollah ở Lebanon.

Ngày 8-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng xác nhận thỏa thuận ngừng bắn giữa nước này với Iran không bao gồm lực lượng Hezbollah tại Lebanon, cho rằng tình hình ở Lebanon là một phần của “cuộc xung đột riêng biệt”.

Cùng ngày, Liên hợp quốc (LHQ) đã lên án mạnh mẽ các cuộc không kích của quân đội Israel trên khắp Lebanon ngày 8-4. Kể từ khi xung đột bắt đầu leo thang ngày 2-3, hơn 1.500 người tại Lebanon đã thiệt mạng và khoảng 1,2 triệu người phải di tản, vượt xa quy mô của cuộc xung đột năm 2024. Phó phát ngôn viên LHQ Farhan Haq cho biết đặc phái viên của Tổng thư ký LHQ đã đến Iran vào ngày 8-4 để thúc đẩy các nỗ lực hòa bình.

KHÁNH HƯNG