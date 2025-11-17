“Áo ấm đến trường” đến với học sinh vùng biên giới Lâm Đồng

Chiều 17-11, tại Trường THCS Bu Prăng (xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng), Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ trao tặng áo ấm, học bổng chương trình “Áo ấm đến trường” cho học sinh vùng sâu có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” do Báo Sài Gòn Giải Phóng thực hiện nhằm hỗ trợ, tiếp sức học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, thêm điều kiện học tập.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 30 suất học bổng dành cho 30 em học sinh hoàn cảnh khó khăn (1 triệu đồng/suất), 650 chiếc áo ấm được được trao tặng cho học sinh của Trường THCS Bu Prăng, Trường TH Ama Trang Lơng và Trường TH Lê Đình Chinh. Cả ba trường thuộc xã Quảng Trực, đây là địa bàn vùng sâu, biên giới của tỉnh Lâm Đồng, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn.

Ông Hoàng Đình Trường, Hiệu trưởng Trường THCS Bu PRăng, đại diện cho tập thể ba trường chia sẻ, trường đóng ở xã biên giới tỉnh Lâm Đồng, nơi đây có nhiều học trò nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Món quà đầy ý nghĩa của Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với Công ty TNHH ĐT Huệ Minh Đăng và các nhà tài trợ sẽ sưởi ấm các em trong mùa đông buốt giá ở vùng biên.

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà báo Trần Văn Phong, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng tại Khu vực Tây Nguyên và Nam Trung bộ, cho biết, hơn 50 năm hình thành và phát triển, với trách nhiệm của một cơ quan báo Đảng, bên cạnh nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, Báo Sài Gòn Giải Phóng còn thực hiện các chương trình vì cộng đồng, vì sự phát triển của xã hội. Đặc biệt báo luôn dành sự quan tâm cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Với mong muốn khích lệ, động viên, tạo điều kiện cho các em học sinh tiếp tục cố gắng, phấn đấu, vượt khó vươn lên trong học tập, năm 2023, Báo SGGP phát động chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường”. Mở rộng nội dung hoạt động của chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường”, Báo Sài Gòn Giải Phóng tiếp tục phát động một hoạt động nhân ái và ý nghĩa nằm trong chương trình - mang tên “Áo ấm đến trường”, mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia, yêu thương và tiếp sức cho các em học sinh vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn.

Sau hơn 2 năm, chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” đã vận động được hơn 32 tỷ đồng, triển khai tại 31 điểm trường thuộc 19 tỉnh, thành phố trên cả nước.

MAI CƯỜNG - ĐOÀN KIÊN