Kể chuyện mới cho di sản xưa

Chọn tham dự một buổi thuyết trình về đình chùa Nam bộ làm món quà sinh nhật cho bản thân vào tháng 4-2023, Đinh Thị Băng Châu không ngờ quyết định ấy đã thắp lên trong cô niềm cảm xúc mãnh liệt với di sản và thôi thúc hình thành một dự án mang tên "Hồn đình trong phố".

Hai năm sau, ý tưởng ấy đã thành hình, trở thành đề án cuối kỳ của nhóm học viên chương trình Lãnh đạo trẻ giáo dục ABG khóa 05 (Viện lãnh đạo ABG, trụ sở tại Hà Nội), với mong muốn phát triển mô hình giáo dục trải nghiệm gắn với di sản văn hóa địa phương.

Điều đặc biệt là thạc sĩ Phan Nguyễn Kiến Nam (Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TPHCM), người từng dẫn dắt buổi thuyết trình năm xưa, nay trở thành diễn giả đồng hành cùng nhóm trong suốt dự án.

Ngoài ra, chương trình cũng nhận được sự cố vấn tận tình từ PGS-TS Nguyễn Hoàng Ánh, Chủ nhiệm ABG Education, nguyên giảng viên Đại học Ngoại thương (Hà Nội). Dự án Hồn đình trong phố bắt đầu bằng những bài viết, hình ảnh chia sẻ về đình làng tại TPHCM qua fanpage. Tiếp đến là chương trình thực tế được thiết kế như một hành trình kết nối tri thức và trải nghiệm diễn ra vào đầu tháng 8 vừa qua.

Theo đó, buổi sáng, người tham dự sẽ tìm hiểu các kiến thức nền tảng về Hán Nôm và hệ thống di sản Hán Nôm tại nơi thờ tự. Buổi chiều là chuyến tham quan và học tập trực tiếp tại đình Chí Hòa, di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia hơn 300 năm tuổi, từng là nơi cụ Võ Trường Toản dạy học trong giai đoạn 1785-1792. Các bạn trẻ được tìm hiểu lịch sử ngôi đình, học cách đọc hiểu sơ đồ câu đối và lắng nghe những câu chuyện xưa còn in dấu nơi từng viên gạch, mái ngói.

“Tôi cũng từng là một người trẻ thấy đình chùa là điều gì đó xa lạ. Nhưng nhờ cơ duyên tìm hiểu, tôi nhận ra sự quan tâm của người trẻ với di sản là một dòng chảy ngầm, chưa bao giờ mất đi mà chỉ đang chờ thời điểm để bung tỏa. Dự án mong muốn góp phần tạo ra không gian học tập và kết nối giữa các thế hệ, giữa giá trị truyền thống và lối tiếp cận mới”, Băng Châu chia sẻ.

Trong bối cảnh các loại hình văn hóa dân gian đang dần phai mờ trong nhịp sống đô thị hiện đại, những sáng kiến như Hồn đình trong phố mở ra hướng đi mới để đưa văn hóa đình làng trở lại gần gũi hơn với cộng đồng - đặc biệt là giới trẻ. Với sự hỗ trợ từ công nghệ và tinh thần cởi mở, thế hệ trẻ ngày nay hoàn toàn có thể trở thành những người kể chuyện mới cho các giá trị xưa, giữ gìn di sản bằng cách thức vừa sáng tạo, vừa thấm đượm tinh thần Việt.

THIÊN BÌNH