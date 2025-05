Kết luận giám định vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Liên quan vụ tai nạn khiến nữ sinh N.N.B.T. (sinh năm 2010) tử vong, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Vĩnh Long kết luận giám định “không phát hiện thấy dấu vết va chạm” giữa xe ô tô tải biển số 84C-102.77 và xe đạp điện của nữ sinh tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nữ sinh N.N.B.T. tử vong

Theo đó, tại thông báo kết luận giám định, Cơ quan CSĐT Công an Vĩnh Long xác định: “Không phát hiện thấy dấu vết va chạm giữa xe ô tô biển số 84C-102.77, xe đạp điện Toseco (do nữ sinh N.N.B.T. điều khiển) và xe đạp điện Samurai (do nữ sinh T.N.X.N. điều khiển chạy trước).

Dấu vết trượt sạch bụi, bám dính các sợi màu trắng các chi tiết dưới gầm bên trái xe ô tô biển số 84C-102.77 (thanh lái ngang, mặt lăn bánh trước) có chiều từ trước về sau phù hợp va chạm với nạn nhân; vị trí này chiếu xuống mặt đường nằm trước vùng va chạm ký hiệu số 9 thuộc phần đường bên trái Tỉnh lộ 901 (hướng từ Vàm Vòng đi Vĩnh Xuân).

Dầu vết trượt sạch bụi, đất các đường kẻ sọc (dạng vân vải) má lốp và vành bên phải lốp bánh trước xe đạp điện Toseco, có chiều từ mặt lăn vào tâm bánh và ngược chiều quay tiến xe phù hợp va chạm với người (người trên phương tiện đang ở phía trước bên phải xe đạp điện Toseco).

Dấu vết rách, vỡ mặt dưới bên trái cản trước xe ô tô biển số 84C-102.77 có chiều từ trước về sau, không phù hợp do va chạm với nạn nhân.

Các điều tra viên của VKSND Tối cao tại hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 9 giờ 45 phút (ngày 4-9-2024), tại Tỉnh lộ 901, ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Lúc này, tài xế N.V.B.T. (sinh năm 1992, ngụ xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh), đang lái xe tải biển kiểm soát 84C-102.77 (theo hướng Vàm Vòng và xã Vĩnh Xuân) thì thấy xe bán tải (đang dừng cùng chiều, bên lề phải) nên đã bật đèn xi nhan trái, vượt lên bên lề trái để qua xe bán tải.

Cùng thời điểm này, ở chiều ngược lại có 2 chiếc xe đạp điện đang chạy tới. Chiếc đi trước hiệu Samurai (do nữ sinh T.N.X.N. điều khiển) thấy xe tải 84C-102.77 xi nhan trái để vượt xe bán tải nên dừng lại.

Chiếc xe đạp điện phía sau hiệu Toseco (do nữ sinh N.N.B.T. điều khiển chở theo 1 người bạn tên L.M.N.) đã va chạm với xe đạp điện hiệu Samurai phía trước. Cú va chạm khiến em L.M.N. ngã văng ra lề phải, còn nữ sinh N.N.B.T. ngã về phía đường bên trái và bị bánh xe trái, trước của xe tải cán qua người tử vong.

Hiện trường vị trí xe tải cán qua người nữ sinh N.N.B.T.

Liên quan vụ tai nạn, ông N.V.P. (sinh năm 1983, cha ruột nữ sinh N.N.B.T.) từng gửi đơn khiếu nại đến VKSND tỉnh Vĩnh Long khi bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn quyết định không khởi tố vụ án hình (lần 2) với lý do “không có sự việc phạm tội”.

Theo đơn khiếu nại, ông P. cho rằng: Những người bạn của con gái (T.N.X.N. và L.M.N.) có mặt tại hiện trường vụ tai nạn cho biết “lúc dựng lại hiện trường, xe đạp của nạn nhân bị dời vị trí ra xa hơn so với lề đường bên phải (hướng đi của xe đạp điện), còn xe tải bị dời ra gần giữa tim đường”. Sơ đồ hiện trường ngày 4-9-2024 thể hiện đuôi xe tải gây tai nạn cách cột điện 4,5 – 5m, nhưng sơ đồ hiện trường ngày 23-9-2024 là 7 – 7,5m.

Ngoài ra, ông P. cho rằng Cơ quan CSĐT không xác định được tốc độ của xe tải lúc xảy ra tai nạn, nên không thể xác định tài xế có điều khiển xe đúng tốc độ quy định hay không. Biên bản khám phương tiện thể hiện xe tải có vết nứt cản trước nhưng không làm rõ cơ chế hình thành. Không thu thập được dữ liệu hình ảnh, camera hành trình và người chứng kiến nhưng không tổ chức thực nghiệm hiện trường để xác minh.

