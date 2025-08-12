Bắt nhóm người Trung Quốc sử dụng thẻ thanh toán quốc tế chiếm đoạt 30 tỷ đồng

Các đối tượng đã sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế hoặc thông tin thẻ thanh toán quốc tế của người khác để quẹt vào các máy POS (máy thanh toán không dùng tiền mặt) để chiếm đoạt 30 tỷ đồng.

Ngày 11-8, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Công an phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) làm rõ hành vi của nhóm người Trung Quốc móc nối với người Việt Nam, sử dụng mạng viễn thông, mạng máy tính, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

3 đối tượng người Trung Quốc bị bắt giữ

Theo đó, ngày 5-8, Công an TP Đà Nẵng tiến hành bắt khẩn cấp nhóm đối tượng có quốc tịch Trung Quốc thuê căn hộ trên đường Hàm Nghi, TP Đà Nẵng về hành vi sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế hoặc thông tin thẻ thanh toán quốc tế của người khác để quẹt vào các máy POS (máy thanh toán không dùng tiền mặt) để chiếm đoạt tiền có trong thẻ.

Tang vật vụ án. Ảnh: CACC

Tại thời điểm bắt giữ, cơ quan Công an thu giữ 11 máy POS, 196 biên lai, 3 thẻ card thanh toán quốc tế, 2 máy tính xách tay và 10 điện thoại di động mà các đối tượng dùng để thực hiện hành vi trên.

Qua đấu tranh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ thêm 2 đối tượng Trần Quang Trà (sinh năm 1990) và Trịnh Thị Khánh Linh (sinh năm 1996, là vợ của Trà), cùng trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng, thu giữ 14 máy POS, 15 thẻ thanh toán ngân hàng, 186 hóa đơn thanh toán.

Trần Quang Trà và Trịnh Thị Khánh Linh bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Cùng thời điểm trên, cơ quan Công an triển khai tổ công tác bắt giữ đối tượng Yi HuaiMou (sinh năm 1991, quốc tịch Trung Quốc), anh trai của đối tượng Yi HuaiBin - là một trong ba đối tượng quốc tịch Trung Quốc đã bị giữ khẩn cấp trước đó tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) khi đối tượng đang có ý định bỏ trốn khỏi Việt Nam.

Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định số tiền các đối tượng chiếm đoạt của các nạn nhân lên tới khoảng 30 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

PHẠM NGA