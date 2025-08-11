Hàng trăm bị hại dự phiên tòa xét xử một vụ án lừa đảo

Sáng 11-8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét 2 bị cáo Lê Trọng Linh (sinh năm 1989, quê Thanh Hóa) và Trương Quốc Thái (sinh năm 1986, quê Bến Tre) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tài chính VietNamCapital. Theo dõi quá trình xét xử có hàng trăm bị hại ngồi kín phiên tòa.

Toàn cảnh phiên tòa sáng 11-8

Theo cáo trạng, năm 2014, Linh nhờ người đứng tên nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư PMW. Năm 2016, Linh nảy sinh ý định kinh doanh nhận tiền gửi tiết kiệm nên đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Tài chính VietNamCapital.

Vì quy định pháp luật, chỉ có các tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép mới được kinh doanh nhận tiền gửi tiết kiệm nên Linh đăng ký kinh doanh dưới vỏ bọc dịch vụ cầm đồ.

Lê Trọng Linh và Trương Quốc Thái tại phiên tòa

Quá trình hoạt động, công ty mở nhiều chi nhánh tại tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng gồm năm phòng giao dịch và một chi nhánh công ty.

Tháng 3-2016, Linh bắt đầu tuyển nhân viên, mở văn phòng giao dịch rồi trực tiếp tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên tiến hành tư vấn nhận tiền gửi. Các sản phẩm nhận tiền gửi tiết kiệm do Linh tự tạo ra.

Các gói tiết kiệm có kỳ hạn từ 6 tháng, 12 tháng đến 24 tháng với lãi suất giao động từ 5,4% đến 18%/năm. Ngoài ra, Linh là người trực tiếp thiết kế mẫu Giấy chứng nhận tiết kiệm và quản lý phôi cũng như ký cấp giấy khi có giao dịch.

Tháng 11-2017, Linh bổ nhiệm Thái làm Giám đốc và giao quản lý các chi nhánh tại quận Thanh Khê, Hải Châu, Sơn Trà và tỉnh Quảng Nam. Riêng Linh (Chủ tịch hội đồng quản trị) quản lý trực tiếp phòng giao dịch Sông Hàn.

Để lấy lòng tin của khách hàng, Thái và Linh đã đưa thông tin gian dối cho nhân viên để tư vấn, giới thiệu với khách hàng về việc Công ty Cổ phần Tài chính VietNamCapital là một công ty con của tập đoàn tài chính quốc tế, nằm trong danh sách 100 công ty uy tín, được phép kinh doanh nhận tiền gửi, tiền gửi khách hàng được mua bảo hiểm theo quy định. Công ty sẽ chi trả đầy đủ gốc và lãi cho khách hàng, cam kết về mức lãi suất luôn cao hơn ngân hàng.

Hàng trăm bị hại theo dõi phiên tòa

Trên giấy chứng nhận tiết kiệm công ty cấp cho khách hàng, Linh cho in các nội dung: "Top 100 Brands 2013 - 2016 - 2019 - 2021 thương hiệu uy tín", "sản phẩm được bảo hiểm theo quy định"…

Tuy công ty có đăng ký tăng vốn điều lệ nhưng từ khi thành lập cho đến khi bị điều tra thì Linh, Thái và các cổ đông khác không góp vốn, không có tài sản. Tài sản công ty hình thành từ tiền do huy động của khách hàng.

Tại thời điểm Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, có 308 khách hàng gửi tiền tiết kiệm cho công ty. Công an đã xác minh, làm việc được với 288 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày 11 và 12-8.

PHẠM NGA