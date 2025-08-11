Khởi tố nhân viên giao hàng “Tham ô tài sản”

Dương Thị Ngọc (trú tại tỉnh Hà Tĩnh) giao đơn hàng cho khách hàng và thu tiền nhưng không nộp về công ty mà chiếm đoạt sử dụng chi tiêu cá nhân.

Ngày 11-8, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đối với Dương Thị Ngọc (sinh năm 1997, trú tại thôn Thanh Hòa, xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh), về hành vi “Tham ô tài sản” theo quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Dương Thị Ngọc là nhân viên giao hàng thuộc một công ty TNHH MTV chuyển phát nhanh chi nhánh Nghệ An (địa chỉ tại phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh), được giao nhiệm vụ nhận đơn hàng từ công ty để giao cho khách hàng và có nhiệm vụ nộp lại toàn bộ số tiền đã thu từ người nhận cho công ty.

Từ ngày 21-1-2025 đến ngày 27-1-2025, Dương Thị Ngọc nhận giao 88 đơn hàng cho khách hàng và thu tổng số tiền hơn 41 triệu đồng. Tuy nhiên, Ngọc không nộp tiền về công ty mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên sử dụng chi tiêu cá nhân.

Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ, xử lý vụ án theo quy định.

DƯƠNG QUANG