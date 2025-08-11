Pháp luật

Công an Lâm Đồng bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 3 kg ma túy

Qua theo dõi, cơ quan công an đã bắt giữ nam thanh niên vận chuyển hơn 3 kg ma túy tại quán cà phê.

Ngày 11-8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Giàng Seo Hòa (sinh năm 2001, trú tại xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Giàng Seo Hòa cùng tang vật tại quán cà phê

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 8-8, tại quán cà phê T.T (ở thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng), lực lượng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện, bắt quả tang đối tượng Giàng Seo Hoà có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy cho người khác.

Tại đây, cơ quan chức năng thu giữ khoảng 3,025kg methamphetamine (dạng ma túy đá) tại hiện trường bọc trong các túi nilon.

Ngay sau đó Giàng Seo Hoà đã bị tạm giữ cùng tang vật.

Hiện vụ án đang được điều tra, làm rõ.

ĐOÀN KIÊN

