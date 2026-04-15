Xã Củ Chi trao tặng 55 chiếc xe lăn cho người khuyết tật

Ngày 15-4, UBND xã Củ Chi (TPHCM) phối hợp cùng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM và Công ty TNHH Vietco Logistics tổ chức trao tặng xe lăn cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn ở xã.

Ban tổ chức trao tặng xe lăn đến các gia đình người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Tại chương trình, ban tổ chức trao xe lăn cùng quà tặng cho 55 người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng kinh phí hơn 120 triệu đồng, do Công ty TNHH Vietco Logistics tài trợ.

Đại diện chính quyền địa phương, nhà hảo tâm trao tặng xe lăn và quà đến các gia đình

Tại buổi lễ, ông Trần Quang Thái, Phó Chủ tịch UBND xã Củ Chi gửi lời cảm ơn đến đơn vị tài trợ và Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM. Theo ông, việc hỗ trợ xe lăn không chỉ giúp người khuyết tật có phương tiện di chuyển, thuận tiện hơn, mà còn thể hiện sự quan tâm của chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác chăm lo đời sống cho người yếu thế, động viên bà con nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

