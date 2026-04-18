Người khuyết tật và giọt máu cho đi...

Nhìn anh Dương Quang Toàn (sinh năm 1971) bước đi chậm chạp với cây gậy trên tay, ít ai nghĩ rằng anh đã hơn 50 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Giữa bộn bề mưu sinh, người thợ sửa điện ấy vẫn bền bỉ cho đi những giọt máu của mình, góp phần gieo những mầm thiện lành trong cộng đồng.

Thôi thúc ý muốn giúp người

Một buổi sáng đầu tuần, chúng tôi tìm đến con đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Thủ Dầu Một, TPHCM). Giữa dãy phố nhộn nhịp, tiệm sửa chữa đồ điện rộng chừng 12m2 của anh Toàn nằm khiêm tốn, như nép mình giữa dòng đời vội vã. Đó không chỉ là nơi mưu sinh, mà còn là nơi cả cuộc đời anh gắn bó.

Anh Toàn kể, năm lên 8 tuổi, sau một cơn bạo bệnh, anh may mắn giữ lại được sự sống nhưng cột sống bị ảnh hưởng nặng, dẫn đến teo cơ. Thời gian trôi qua, bệnh tình không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn, khiến việc đi lại khó khăn. Sau khi lập gia đình, tình trạng vẹo cột sống càng trở nên phức tạp, anh phải nhờ đến cây gậy để bước từng bước chậm rãi.

Cơ duyên đến với hiến máu tình nguyện của anh Toàn bắt đầu từ một buổi trưa năm 2010. Khi đó, một đoàn xe tuyên truyền lưu động đi ngang nhà, phát loa kêu gọi hiến máu. Tò mò, anh chạy ra xem, rồi bất ngờ bị cuốn hút bởi thông điệp đầy tính nhân văn.

Không chần chừ, anh lấy xe máy đuổi theo đoàn đến sân vận động Gò Đậu, nơi đang diễn ra hoạt động hiến máu. Trở về nhà, ý nghĩ giúp người cứ thôi thúc trong anh. “Lúc đó tôi nghĩ, mình từng bệnh tật, hiểu cảm giác cần máu để sống là như thế nào. Nếu mình làm được điều gì đó cho người khác thì nên làm ngay”, anh Toàn nhớ lại.

Vài ngày sau, khi biết có đợt hiến máu, anh Toàn lập tức đăng ký. Lần đầu tiên nằm trên giường hiến máu, anh vừa lo lắng vừa hồi hộp. “Tôi chỉ sợ mình không đủ điều kiện. Khi được cho đi những giọt máu đầu tiên, tôi vui đến phát khóc”, anh Toàn nhớ lại.

Ban đầu, gia đình và hàng xóm không khỏi lo lắng, bởi sức khỏe của anh vốn yếu. Nhưng rồi, khi thấy anh vui vẻ hơn, yêu đời hơn sau mỗi lần hiến máu, mọi người dần yên tâm. Từ đó, đều đặn mỗi năm hai lần, anh Toàn tham gia hiến máu. Hơn 50 lần hiến máu là hơn 50 lần anh gửi gắm hy vọng sống cho những bệnh nhân xa lạ.

Lan tỏa nghĩa cử tốt đẹp

Không dừng lại ở việc hiến máu, anh còn muốn lan tỏa nghĩa cử tốt đẹp ấy. Nhận thấy nhiều người còn e ngại hoặc gặp khó khăn trong việc đăng ký hiến máu, anh tự lập một kênh mạng xã hội để kết nối cộng đồng.

Chị Vũ Thị Hồng, nữ công nhân tại phường Phú Lợi, chia sẻ: “Nhờ anh Toàn mà tôi biết đến hiến máu. Anh hỗ trợ rất nhiệt tình, từ đăng ký đến tư vấn. Tôi thấy việc này ý nghĩa nên tiếp tục tham gia”. Niềm vui của anh Toàn không nằm ở con số những lượt hiến máu, mà ở sự lan tỏa.

“Tôi vui nhất là thấy mọi người rủ nhau đi hiến máu. Một túi máu có thể cứu được ba người, nên càng nhiều người tham gia, càng nhiều người được sống”, anh Toàn tâm sự.

Với những đóng góp thầm lặng, anh và gia đình được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo” của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Nhưng với người thợ điện chăm chỉ ấy, phần thưởng lớn nhất không phải là tấm bằng khen, mà là những giọt máu đã kịp đến với người cần. Giữa dòng đời hối hả, anh Toàn vẫn lặng lẽ sửa từng chiếc quạt, nồi cơm điện… và lặng lẽ giúp người bằng những giọt máu của mình.

Từ một fanpage nhỏ mang tên “Việt Nam” vào năm 2015, đến năm 2020, anh Toàn đổi tên fanpage thành “Hiến máu tình nguyện - Giọt máu yêu thương - Bình Dương”, sau khi kết nối với Bệnh viện Chợ Rẫy để cập nhật lịch hiến máu. Nhóm ngày càng phát triển, thu hút khoảng 12.000 thành viên. Mỗi lần kêu gọi, hàng trăm người đăng ký tham gia. Anh Toàn còn trực tiếp hỗ trợ làm hồ sơ, tư vấn sức khỏe, hướng dẫn chế độ ăn uống, nghỉ ngơi… để mọi người đủ điều kiện hiến máu.

TÂM TRANG