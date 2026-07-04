Tổng thống lâm thời Venezuela thăm, động viên đoàn cứu hộ Việt Nam

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez đến thăm, động viên đoàn cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ tại bang La Guaira, đồng thời trao Huân chương Công trạng cho đội chó nghiệp vụ vì những đóng góp xuất sắc trong công tác tìm kiếm, cứu nạn sau động đất.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, đoàn cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân trong thảm họa động đất tại khu vực Playa Grande, bang La Guaira (Venezuela).

Đêm 3-7 rạng sáng 4-7 (giờ địa phương), tại khu vực Playa Grande, bang La Guaira của Venezuela, nhận được thông tin có dấu hiệu sự sống tại một khu vực, đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tới hiện trường, dốc toàn lực để tìm cách tiếp cận nạn nhân.

>>> Hình ảnh đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tích cực tìm nạn nhân trên hiện trường trong ngày 3-7 (giờ địa phương). Ảnh: Bộ Quốc phòng

Sau nhiều giờ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, mở đường và dọn các khối bê tông đổ sập để tiếp cận khu vực nghi có nạn nhân, đến 2 giờ sáng (giờ địa phương), đoàn cứu hộ buộc phải tạm dừng công tác tìm kiếm do không phát hiện tín hiệu khả quan.

Trước những nỗ lực cứu hộ không mệt mỏi của đoàn Việt Nam, trong đêm 3-7, Thượng tướng Nayade Solovenly Lockiby Belmontes, Tổng Tư lệnh Lực lượng dân quân Venezuela trực tiếp tới hiện trường thăm hỏi, động viên đoàn.

Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam phối hợp với phía bạn, cùng chó nghiệp vụ tích cực tìm kiếm nạn nhân. Video: Bộ Quốc phòng

Tại doanh trại nơi đoàn Việt Nam đóng quân, trong tối 3-7, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez đến thăm hỏi, động viên và trao thư cảm ơn đoàn.

Tổng thống lâm thời Venezuela cũng trao tặng Huân chương Công trạng cho đội chó nghiệp vụ của đoàn Việt Nam vì những thành tích xuất sắc trong tham gia tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả trận động đất tại Venezuela. Trong đó, chú chó Xu Kip vinh dự được đại diện đội chó nghiệp vụ đeo huân chương, từng tham gia tìm kiếm cứu nạn tại làng Nủ. Cùng với đó, có 3 chú chó khác từng tham gia nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai tại Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar năm 2023 và 2025.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez trao thư cảm ơn và trao tặng Huân chương Công trạng phục vụ cho đội chó nghiệp vụ đoàn Việt Nam. Video: Bộ Quốc phòng

8 chú chó nghiệp vụ của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam là những “vũ khí đặc biệt”, luôn sát cánh cùng cán bộ, huấn luyện viên, đóng góp không ngừng nghỉ trong những kết quả chung mà đoàn Việt Nam đạt được trong nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Venezuela lần này.

Trong ngày 3-7 (giờ địa phương), lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tiếp tục chia thành nhiều mũi, tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt sau trận động đất kép tại khu vực Playa Grande, bang La Guaira của Venezuela.

Kết quả, lực lượng cứu hộ đưa thêm 15 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Đến thời điểm này, đoàn Việt Nam đưa tổng cộng 45 thi thể nạn nhân động đất ra khỏi các khu vực sập đổ tại Venezuela.

TRẦN BÌNH