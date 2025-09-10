Kết nối và vinh danh cộng đồng sáng tạo số tại giải thưởng Vietnam iContent 2025

Ngày 10-9, tại Hà Nội, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử phối hợp cùng Báo VnExpress và Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT công bố chương trình Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam -Vietnam iContent 2025.

Khởi động chuỗi hoạt động Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent 2025

Sau mùa đầu tiên vào năm 2024, Vietnam iContent nhanh chóng trở thành sự kiện thường niên uy tín dành cho cộng đồng sáng tạo nội dung số. Chương trình không chỉ ghi nhận, tôn vinh đóng góp của các cá nhân, tổ chức mà còn tạo không gian kết nối, chia sẻ kinh nghiệm giữa nhà sáng tạo, nền tảng công nghệ và doanh nghiệp.

Tại lễ công bố, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, cho biết, chủ đề “Rạng rỡ Việt Nam” của Vietnam iContent 2025 được chọn để hòa chung không khí những sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2025. Chủ đề này nhằm lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, khích lệ đổi mới sáng tạo và khẳng định vai trò then chốt của nhà sáng tạo nội dung không chỉ ở khả năng truyền tải văn hóa và hình ảnh con người Việt Nam ra thế giới, mà còn ở việc tạo ra giá trị kinh tế, xã hội và kết nối cộng đồng. Mỗi sản phẩm nội dung đều góp phần vào sự phát triển chung của đất nước và kỳ vọng Vietnam iContent 2025 sẽ trở thành diễn đàn để kết nối, tôn vinh những ý tưởng sáng tạo chất lượng, thúc đẩy hợp tác liên ngành và nâng tầm nội dung số Việt Nam.

Chuỗi hoạt động kéo dài từ tháng 9 đến cuối tháng 11, khép lại bằng Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam tại TPHCM.

Điểm nhấn đầu tiên là Giải thưởng Vietnam iContent Awards 2025, với 3 nhóm hạng mục: nhà sáng tạo số, sản phẩm số, và vì cộng đồng. Giải thưởng bao gồm nhiều đề mục như: “Nhà sáng tạo nội dung của năm”, “Video truyền cảm hứng”, “Hiện tượng số của năm”…, nhằm tôn vinh nỗ lực và thành tựu nổi bật của cộng đồng sáng tạo.

Đặc biệt, năm nay lần đầu tiên xuất hiện phiên livestream bán hàng gây quỹ cộng đồng do TikTok vận hành, với sự tham gia của các KOL, KOC uy tín.

Phiên này sẽ giới thiệu sản phẩm chính hãng, đặc sản địa phương và hàng hóa quảng bá văn hóa, vừa tăng tính kết nối vừa lan tỏa giá trị nhân văn. Tâm điểm chương trình là lễ vinh danh Giải thưởng Vietnam iContent Awards 2025 (dự kiến vào ngày 29-11), quy tụ hàng trăm nhà sáng tạo và nghệ sĩ nổi tiếng.

MAI AN