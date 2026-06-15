Sân bay quốc tế Liên Khương mở cửa trở lại sớm hơn dự kiến

Căn cứ tiến độ thi công thực tế tại dự án sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn tại sân bay Liên Khương, dự kiến sân bay sẽ mở cửa sớm hơn dự kiến, trước cao điểm nghỉ dịp lễ 2-9 hơn 10 ngày.

Công nhân thi công đường lăn tại sân bay Liên Khương

Ngày 15-6, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) có văn bản gửi Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (Vietjet Air), Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways), Công ty cổ phần Hàng không lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) và Công ty cổ phần Hàng không Pacific Airlines để phối hợp chuẩn bị kế hoạch khai thác trở lại các đường bay đi và đến Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Như Báo SGGP thông tin, ngày 4-3, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (chủ đầu tư) phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức khởi công Dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Đây là dự án công trình giao thông hàng không cấp I, với tổng mức đầu tư 1.032 tỷ đồng, quy mô xây dựng gồm sửa chữa toàn bộ đường cất hạ cánh dài 3.250m, rộng 45m, đường lăn và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết bị đảm bảo hoạt động bay.

Công tác thi công đang được khẩn trương triển khai

Theo kế hoạch ban đầu, sân bay Liên Khương tạm đóng cửa từ ngày 4-3 đến 25-8-2026 để phục vụ công tác thi công sửa chữa.

Theo ACV, căn cứ tiến độ thi công thực tế tại dự án sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn tại sân bay Liên Khương, đơn vị dự kiến khôi phục hoạt động khai thác từ 0 giờ ngày 19-8. ACV cũng đề nghị các hãng bay chủ động xây dựng phương án tổ chức khai thác, bố trí tàu bay và lịch bay phù hợp để phục vụ hành khách ngay khi sân bay được phép hoạt động trở lại.

ĐOÀN KIÊN