TPHCM dự kiến miễn 100% giá vé xe buýt từ ngày 1-7

UBND TPHCM vừa trình HĐND TPHCM dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố, với đề xuất miễn 100% giá vé xe buýt cho toàn bộ hành khách từ ngày 1-7 đến hết năm 2026.

Nội dung này sẽ được xem xét tại kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra hôm nay 19-6.

Theo tờ trình, tổng kinh phí dự kiến thực hiện chính sách trong 6 tháng cuối năm 2026 khoảng 665 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 454 tỷ đồng dành cho 109 tuyến xe buýt đang được trợ giá từ ngân sách thành phố và khoảng 211 tỷ đồng dành cho 26 tuyến xe buýt không trợ giá.

Chính sách miễn vé được triển khai theo 2 giai đoạn. Từ tháng 7 đến hết tháng 9-2026, thành phố hỗ trợ 100% giá vé theo hình thức khoán doanh thu chuyến xe. Người dân được sử dụng xe buýt miễn phí và chưa bắt buộc xác thực định danh.

Cơ quan quản lý sẽ thanh toán cho đơn vị vận tải dựa trên doanh thu định mức của các chuyến xe thay vì số lượng hành khách thực tế.

Trong thời gian này, thành phố tăng cường ứng dụng công nghệ để giám sát hoạt động vận tải. Hệ thống GPS được sử dụng để theo dõi số chuyến xe vận hành; camera trên xe phục vụ kiểm soát chất lượng dịch vụ; hệ thống vé điện tử được sử dụng để thống kê sản lượng hành khách. Hành khách vẫn được khuyến khích thực hiện định danh và thao tác trên máy bán vé điện tử nhằm hỗ trợ công tác quản lý.

TPHCM dự kiến miễn 100% giá vé xe buýt cho người dân từ ngày 1-7. Ảnh: QUỐC HÙNG

Từ tháng 10 đến hết tháng 12-2026, khi hệ thống vé điện tử vận hành ổn định, TPHCM sẽ chuyển sang cơ chế hỗ trợ theo nguyên tắc “thực thanh, thực chi”, tức thanh toán dựa trên số lượt hành khách thực tế sử dụng dịch vụ.

Theo đó, tất cả hành khách khi đi xe buýt sẽ thực hiện xác thực định danh thông qua thẻ ngân hàng, ví điện tử, ứng dụng MultiGo, VNeID hoặc các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt khác tích hợp trên hệ thống vé điện tử. Dữ liệu ghi nhận từ hệ thống sẽ là căn cứ để Nhà nước thanh toán tiền vé cho các đơn vị vận tải.

Theo UBND TPHCM, chính sách miễn vé nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, góp phần giảm ùn tắc giao thông, giảm phát thải và từng bước hình thành thói quen đi lại bằng xe buýt trên địa bàn thành phố.

QUỐC HÙNG