ACV đặt mục tiêu phục vụ 126 triệu lượt hành khách, gần 1,9 triệu tấn hàng hóa năm 2026

Ngày 19-6, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tại đại hội, Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành ACV đã trao đổi, giải đáp các ý kiến của cổ đông về hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển dài hạn, công tác chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2 Cảng hàng không quốc tế Long Thành và phương án khai thác hiệu quả hệ thống cảng hàng không.

Ông Nguyễn Cao Cường, Phó Tổng Giám đốc ACV được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty. Ảnh: ACV

Song song với phát triển hạ tầng, ACV tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng mô hình sân bay thông minh (Smart Airport), ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, bảo đảm an ninh, an toàn và cải thiện trải nghiệm hành khách. Sự đồng thuận của các cổ đông là động lực để ACV tiếp tục đổi mới, tập trung nguồn lực đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành về đích, đồng thời xây dựng hệ thống cảng hàng không ngày càng hiện đại, hiệu quả.

Ban quản lý dự án sân bay Long Thành đã phối hợp đóng điện thành công hệ thống cấp điện nguồn cho dự án

Năm 2026, ACV đặt mục tiêu phục vụ 126 triệu lượt hành khách, 1,897 triệu tấn hàng hóa và 755.000 lượt cất, hạ cánh. Tổng công ty dự kiến triển khai kế hoạch vốn đầu tư 40.573 tỷ đồng, tập trung hoàn thiện các công trình trọng điểm, đặc biệt là Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đại hội đã thống nhất bầu ông Nguyễn Cao Cường, Phó Tổng Giám đốc ACV, làm Thành viên HĐQT và giữ chức Chủ tịch HĐQT Tổng công ty.

XUÂN TRUNG