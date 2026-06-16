Hà Nội: Cầu Thượng Cát vào giai đoạn thi công then chốt

Dự án xây dựng cầu Thượng Cát (Hà Nội) bắc qua sông Hồng là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô, đang được các đơn vị thi công triển khai khẩn trương với mục tiêu hoàn thành trong năm 2027.

Theo thiết kế, cầu Thượng Cát là cầu dây văng, dài hơn 5,2km, trong đó phần cầu chính dài khoảng 3,9km. Đoạn vượt sông Hồng dài 780m, gồm 3 nhịp lớn. Cây cầu có 3 trụ tháp chính, mỗi trụ tháp gồm 36 cọc khoan nhồi đường kính 2m. Các hố móng của trụ tháp sâu khoảng 20m so với mặt nước. Hiện 3 trụ tháp đã hoàn thành khoan cọc nhồi và đang bước vào giai đoạn thi công bệ trụ tháp.

Toàn cảnh công trường thi công cầu Thượng Cát qua sông Hồng. Clip: TIẾN CƯỜNG

Cầu Thượng Cát bắc qua sông Hồng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Ghi nhận tại công trường những ngày này cho thấy, các mũi thi công đang được tổ chức đồng loạt, tập trung vào những hạng mục quan trọng như cọc khoan nhồi, bệ trụ, bê tông trụ và đúc dầm. Các trụ tháp chính của cầu cũng đang được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ.

Trên công trường cầu Thượng Cát. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Công nhân trên công trường thi công cầu Thượng Cát đang làm 3 ca, 4 kíp để sớm hoàn thành công trình. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Các thiết bị hạng nặng được huy động để đẩy nhanh thi công cầu Thượng Cát. Clip: TIẾN CƯỜNG

Trao đổi với phóng viên, ông Cấn Mạnh Hùng, Giám đốc điều hành gói thầu xây lắp tại cầu Thượng Cát, cho biết, đơn vị ứng dụng nhiều công nghệ thi công hiện đại. Đơn vị cũng triển khai thi công “3 ca, 4 kíp” để đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Cầu Thượng Cát là cầu dây văng hiện đại. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Công nhân đang thi công một trong những trụ cầu Thượng Cát trên sông Hồng. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Cầu Thượng Cát là công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội. Clip: TIẾN CƯỜNG

Công tác giải phóng mặt bằng để thi công đường dẫn cầu Thượng Cát đã hoàn tất. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Hiện công tác giải phóng mặt bằng tại phường Thượng Cát đã hoàn tất, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị tiếp tục triển khai những hạng mục còn lại. Khi hoàn thành, cầu Thượng Cát sẽ góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện tuyến Vành đai 3,5, tăng cường kết nối giao thông giữa khu vực Tây Bắc với trung tâm Thủ đô.

Cầu Thượng Cát có tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng, từ ngân sách của Hà Nội. Công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2027

TIẾN CƯỜNG