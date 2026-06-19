TPHCM: Nhiều hạng mục nút giao An Phú sẽ thông xe từ tháng 7-2026

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) cho biết, dự án nút giao An Phú hiện đạt khoảng 78% khối lượng thi công. Toàn bộ công trình dự kiến hoàn thành vào ngày 30-4-2027, nếu công tác giải phóng mặt bằng phần còn lại được hoàn tất đúng kế hoạch.

Theo Ban Giao thông, trong thời gian tới, nhiều hạng mục quan trọng của dự án sẽ lần lượt được đưa vào khai thác, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực cửa ngõ phía Đông thành phố.

Nhiều hạng mục nút giao An Phú sẽ thông xe từ tháng 7-2026. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Cụ thể, cầu N4, kết nối từ cầu Giồng Ông Tố rẽ phải vào đại lộ Mai Chí Thọ, dự kiến hoàn thành và thông xe vào cuối tháng 7-2026.

Đến cuối tháng 9-2026, hai cầu N1.1 và N1.3 sẽ được đưa vào sử dụng, phục vụ hướng lưu thông từ Mai Chí Thọ rẽ trái vào đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Đối với cầu N1.2 và hạng mục mở rộng đường Lương Định Của, đoạn từ Mai Chí Thọ đến Nguyễn Hoàng, thời gian hoàn thành dự kiến vào cuối tháng 4-2027. Riêng hạng mục tháp trung tâm và cảnh quan cây xanh dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2026.

Liên quan dự án cầu đường Bình Tiên, đoạn từ đường Phạm Văn Chí đến đại lộ Nguyễn Văn Linh, Ban Giao thông cho biết dự án đã được UBND TPHCM phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi vào tháng 3-2026.

Hiện chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và các thủ tục liên quan, phấn đấu khởi công trong quý 3-2026, hoàn thành vào năm 2028.

Theo Ban Giao thông, dự án cầu đường Bình Tiên có khoảng 441 trường hợp bị ảnh hưởng cần bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật như điện, cấp nước, viễn thông cũng phải di dời để phục vụ thi công.

ĐÌNH DƯ