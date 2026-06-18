TPHCM trình dự án xây đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu gần 93.160 tỷ đồng

UBND TPHCM vừa có tờ trình gửi HĐND TPHCM về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu. Dự kiến, các đại biểu sẽ xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM khóa XI.

Phương án thiết kế dự kiến đoạn cầu vượt biển. Ảnh: SỞ XÂY DỰNG TPHCM

Theo tờ trình, dự án có tên gọi là Dự án xây dựng đường vượt biển kết nối TPHCM trước đây và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, thực hiện theo phương thức đối tác công - tư (hợp đồng BT). Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt, được thực hiện tại xã Cần Giờ, vịnh Gành Rái, phường Tam Thắng, phường Vũng Tàu và phường Rạch Dừa.

Dự án có tổng chiều dài hơn 14km. Trong đó, phần đường dài 1.898m, gồm phía xã Cần Giờ dài 738m, phía Vũng Tàu dài 1.159m. Phần cầu vượt biển dài hơn 8.000m, gồm phía xã Cần Giờ dài hơn 5.000m, phía Vũng Tàu dài hơn 2.900m.

Dự án còn có phần đường kết nối từ cầu vào hầm dài gần 300m; phần hầm vượt biển dài 3.850m, gồm hầm dìm dài 3.000m, hầm kín 430m và hầm hở 420m.

Tuyến đường được thiết kế quy mô 6 làn xe cơ giới. Hầm vượt biển theo phương án hầm dìm có bề rộng 34,6m; cầu vượt biển rộng hơn 26m; phần đường rộng 34,5m.

Phương án thiết kế đường vượt biển với hai đảo nhân tạo. Ảnh: SỞ XÂY DỰNG TPHCM

Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong giai đoạn 2025-2029, trong đó thời gian xây dựng công trình từ năm 2026-2029. Diện tích sử dụng đất, mặt nước cho dự án khoảng hơn 169ha.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ gần 93.160 tỷ đồng, không sử dụng vốn nhà nước; nhà đầu tư tự huy động 100% vốn để thực hiện.

Phương án thiết kế hầm ngầm dưới biển. Ảnh: SỞ XÂY DỰNG TPHCM

Theo UBND TPHCM, dự án là trục kết nối trực tiếp giữa khu vực Cần Giờ và Vũng Tàu qua tuyến ven biển, rút ngắn thời gian di chuyển từ 90-120 phút xuống còn 15-20 phút, hình thành “khớp nối chiến lược” giữa đô thị lõi TPHCM với khu vực Cần Giờ và Vũng Tàu. Khi hoàn thành, dự án sẽ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đô thị ven biển, logistics và du lịch; bảo đảm kết nối đồng bộ với đường ven biển TPHCM và đường vào Khu công nghiệp Long Sơn. Dự án cũng góp phần giảm tải quốc lộ 51, phát triển hành lang logistics - cảng biển.

THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH