Tây Ninh chi gần 8.000 tỷ đồng hoàn thiện tuyến kết nối TPHCM với Đồng Tháp

Sáng 17-6, tại kỳ họp thứ 3 (chuyên đề), HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường tỉnh (ĐT) 827E đoạn còn lại, với tổng mức đầu tư dự kiến 7.941 tỷ đồng.

Đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh biểu quyết thông qua nghị quyết

Tuyến đường được đầu tư có chiều dài khoảng 19,5km, gồm hai đoạn: từ nút giao quốc lộ 50 tại ngã ba Tân Kim đến đường ĐT826 dài khoảng 12,4km và đoạn từ đường ĐT827B đến ranh giới tỉnh Đồng Tháp dài khoảng 7,1km. Giai đoạn 1 sẽ đầu tư hai đường song hành với tổng cộng 4 làn xe, giải phóng mặt bằng theo quy mô hoàn chỉnh rộng 60m.

Dự án nhằm hoàn chỉnh tuyến ĐT827E, hình thành trục giao thông xuyên suốt kết nối TPHCM qua Tây Ninh đến Đồng Tháp, góp phần tăng cường liên kết vùng giữa vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các cửa ngõ quốc tế; đồng thời giảm áp lực giao thông cho các tuyến quốc lộ hiện hữu như quốc lộ 1 và quốc lộ 50.

Bên cạnh đó, dự án còn tạo quỹ đất sạch dọc tuyến để phát triển đô thị, khu dân cư, công nghiệp và các hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026-2028 sẽ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng; từ năm 2027 đến năm 2031 triển khai thi công, hoàn thành dự án.

Để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, dự án sẽ xây dựng 3 khu tái định cư tại các xã Mỹ Lộc, Mỹ Lệ và Tầm Vu với tổng diện tích hơn 21ha. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Quang cảnh kỳ họp

HĐND tỉnh Tây Ninh cũng thống nhất tách dự án thành 5 dự án thành phần độc lập, gồm 3 khu tái định cư, dự án giải phóng mặt bằng phần tuyến và dự án xây dựng tuyến ĐT827E đoạn còn lại nhằm thuận lợi cho quá trình tổ chức thực hiện.

ĐT827E có tổng chiều dài khoảng 35,6km, quy mô mặt đường tối thiểu 6 làn xe có điểm đầu tại ranh giới TPHCM - Tây Ninh (khu vực xã Cần Giuộc), điểm cuối tại ranh giới Tây Ninh - Đồng Tháp (khu vực xã Tầm Vu). Việc đầu tư hoàn thiện tuyến đường không chỉ góp phần hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông mà còn tạo điều kiện hình thành hành lang phát triển kinh tế - xã hội mới.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Tây Ninh thông qua nghị quyết tán thành chủ trương thành lập 9 phường trên cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Cụ thể gồm các phường: Bến Cầu, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa, Hậu Nghĩa, Tân Biên, Tân Châu và Dương Minh Châu. Việc thành lập các phường nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị, hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong giai đoạn mới.

QUANG VINH