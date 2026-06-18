TPHCM phê duyệt hơn 166,5 tỷ đồng đặt hàng dịch vụ xe buýt trong 6 tháng đầu năm 2026

Chiều 18-6, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh ký ban hành Quyết định số 3572/QĐ-UBND về phê duyệt giá đặt hàng cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trong 6 tháng đầu năm 2026.

Mức giá được xác định trên cơ sở cập nhật biến động giá nhiên liệu dầu diesel. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo quyết định, tổng giá trị đặt hàng cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt của 31 tuyến trong 6 tháng đầu năm 2026 là hơn 166,5 tỷ đồng. Mức giá được xác định trên cơ sở cập nhật biến động giá nhiên liệu dầu diesel 0,05S từ ngày 1-1 đến ngày 8-3-2026 và giá khí CNG từ ngày 1-1 đến ngày 27-2-2026.

Trong số 31 tuyến được phê duyệt giá đặt hàng, có 24 tuyến áp dụng cho giai đoạn từ ngày 1-1 đến ngày 28-2-2026, gồm các tuyến số 8, 22, 27, 32, 38, 45, 53, 62, 64, 70, 74, 81, 93, 110, 127, 139, 140, 148 và các tuyến 1, 4, 15, 43, 65, 152. Bên cạnh đó, 7 tuyến áp dụng giá đặt hàng cho giai đoạn từ ngày 1-1 đến ngày 30-6-2026 gồm các tuyến số 19, 20, 56, 59, 69, 72 và 122.

Nguồn kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách nhà nước năm 2026, thuộc khoản hỗ trợ cho dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

UBND TPHCM cho biết, mức giá đặt hàng được phê duyệt là cơ sở để Sở Xây dựng, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng và các đơn vị vận tải thực hiện các thủ tục đặt hàng theo quy định, không sử dụng trực tiếp để thanh toán hoặc quyết toán. Việc thanh quyết toán sẽ được thực hiện trên cơ sở khối lượng thực tế và các quy định hiện hành.

Các đơn vị tham gia cung cấp dịch vụ gồm Hợp tác xã Vận tải và Du lịch Thanh Sơn, Hợp tác xã Vận tải 19/5, Hợp tác xã Vận tải liên tỉnh và Du lịch Việt Thắng, Hợp tác xã Vận tải xe buýt Quyết Thắng, Công ty CP Vận tải 26, Công ty CP Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty CP Xe khách Sài Gòn.

UBND TPHCM giao Trung tâm Quản lý giao thông công cộng chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát chất lượng, nghiệm thu hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; đồng thời rà soát, tham mưu điều chỉnh giá đặt hàng khi có biến động về chính sách tiền lương, chi phí đầu vào hoặc các yếu tố liên quan theo quy định.

QUỐC HÙNG