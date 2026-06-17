Đề xuất ban hành định mức để đấu thầu xe buýt điện nhỏ và trung bình ở TPHCM

Chiều 17-6, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Bùi Hòa An cho biết, sở đã trình UBND TPHCM dự thảo Quyết định ban hành các bộ định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện nhỏ và trung bình trên địa bàn thành phố.

Xe buýt điện tại bến xe buýt Cộng Hòa, phường Tân Bình. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo Sở Xây dựng, việc ban hành bộ định mức nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý phục vụ công tác đấu thầu, đặt hàng các tuyến xe buýt điện, đồng thời triển khai lộ trình chuyển đổi phương tiện giao thông công cộng sang sử dụng năng lượng sạch.

Hiện TPHCM có 180 tuyến xe buýt đang hoạt động, gồm 109 tuyến được trợ giá và 71 tuyến không trợ giá, với khoảng 19.583 chuyến xe mỗi ngày. Toàn hệ thống có 2.432 xe buýt, trong đó 1.185 xe buýt điện và 182 xe sử dụng khí CNG. Tỷ lệ phương tiện sử dụng năng lượng sạch hiện đạt hơn 56%. Thành phố hiện có 8 trạm sạc với 153 trụ sạc và 4 trạm nạp khí CNG. Theo lộ trình, đến năm 2030 toàn bộ xe buýt sẽ chuyển sang sử dụng điện hoặc năng lượng xanh.

Theo Sở Xây dựng, Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan chưa ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với xe buýt điện nhỏ và trung bình. Theo quy định hiện hành, UBND cấp tỉnh, thành có trách nhiệm ban hành định mức đối với các dịch vụ sự nghiệp công thuộc phạm vi quản lý khi chưa có quy định của Trung ương.

Dự thảo được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn hoạt động vận tải công cộng của thành phố, tham khảo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) và đã lấy ý kiến của các sở, ngành, đơn vị vận tải và cơ quan liên quan.

Xe buýt điện tại bến xe buýt Cộng Hòa, phường Tân Bình. Ảnh: QUỐC HÙNG

Dự kiến, quyết định sẽ được ban hành trong quý 2-2026. Sau khi được thông qua, bộ định mức sẽ là căn cứ để đấu thầu, đặt hàng các tuyến xe buýt điện nhỏ và trung bình trên địa bàn.

Sở Xây dựng cho biết công tác đấu thầu xe buýt thời gian qua đã mang lại hiệu quả. Đến nay, thành phố đã đấu thầu thành công 102/109 tuyến xe buýt trợ giá, góp phần giảm đáng kể chi ngân sách và nâng cao chất lượng phương tiện, dịch vụ phục vụ hành khách.

QUỐC HÙNG