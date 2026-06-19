TPHCM sử dụng 100% xe buýt điện và năng lượng xanh vào năm 2027

TPHCM phố đặt mục tiêu đến đầu năm 2027, toàn bộ xe buýt sử dụng điện hoặc năng lượng xanh; đến năm 2029, 100% xe buýt liên tỉnh hoạt động trên địa bàn cũng sẽ là xe buýt điện.

Xe buýt điện tại bến xe buýt Cộng Hòa, phường Tân Bình

Chiều 19-6, Sở Xây dựng TPHCM cho biết, thành phố đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về cơ chế, hạ tầng, công nghệ, truyền thông và chuyển đổi xanh nhằm phát huy hiệu quả chính sách hỗ trợ 100% giá vé xe buýt, góp phần thu hút người dân sử dụng giao thông công cộng, giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.

Xe buýt điện tại bến xe buýt trung tâm Sài Gòn. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đó, triển khai miễn phí vé xe buýt trên 135 tuyến xe buýt trong những tháng còn lại của năm 2026, với tổng kinh phí khoảng 606 tỷ đồng.

Trong số này, kinh phí hỗ trợ đối với 109 tuyến xe buýt được trợ giá khoảng 356 tỷ đồng, còn 26 tuyến xe buýt không được trợ giá khoảng 250 tỷ đồng. Tổng nguồn kinh phí ngân sách dành cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trong năm 2026 dự kiến đạt gần 1.941 tỷ đồng.

Xe buýt điện tại bến xe buýt Cộng Hòa, phường Tân Bình. Ảnh: QUỐC HÙNG

Trong thời gian tới, ngành giao thông sẽ tiếp tục tái cấu trúc mạng lưới xe buýt theo hướng kết nối chặt chẽ với hệ thống metro và các loại hình vận tải công cộng khác. Thành phố cũng nghiên cứu mở mới các tuyến xe buýt kết nối trên địa bàn, sân bay Long Thành và các tuyến hoạt động ban đêm nhằm mở rộng khả năng tiếp cận giao thông công cộng cho người dân.

Bên cạnh đó, mô hình vận tải theo nhu cầu (DRT) sử dụng các phương tiện nhỏ, linh hoạt cũng đang được nghiên cứu triển khai để kết nối các khu dân cư với hệ thống metro và xe buýt, giúp giải quyết bài toán trung chuyển ở những khu vực mà xe buýt truyền thống khó tiếp cận.

Song song với việc phát triển mạng lưới tuyến, TPHCM tiếp tục đầu tư mạnh cho hạ tầng phục vụ giao thông công cộng. Hiện toàn thành phố có 37 bến bãi phục vụ xe buýt với tổng diện tích hơn 19ha cùng 6.241 điểm dừng, trong đó có 1.030 nhà chờ.

Từ nay đến cuối năm 2026, sẽ hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng như các hành lang đi bộ có mái che tại khu vực Đại học Quốc gia TPHCM và ga Tân Cảng; đưa vào khai thác 4 nhà giữ xe cao tầng lắp ghép tại các bến xe buýt; xây dựng từ 6-8 bãi giữ xe thông minh gần các ga metro và công viên; nâng cấp 160 nhà chờ, 1.500 trụ dừng xe buýt theo mẫu mới; đồng thời cải tạo nhiều bến xe hiện hữu và hoàn thiện hệ thống trạm sạc phục vụ xe buýt điện tại 19 bến xe.

Về chuyển đổi số, thành phố đã đưa vào vận hành hệ thống vé điện tử liên thông giữa xe buýt và metro trên nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt. Hành khách có thể sử dụng thẻ ngân hàng, ví điện tử, căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNeID hoặc mã QR để thanh toán khi sử dụng các loại hình giao thông công cộng.

Hiện mạng lưới xe buýt trên địa bàn TPHCM có 180 tuyến, trong đó 158 tuyến nội thành và 22 tuyến liên tỉnh. Thành phố đã hoàn thành đấu thầu 102 trong tổng số 109 tuyến xe buýt được trợ giá, đạt tỷ lệ hơn 93%, qua đó góp phần nâng cao chất lượng phương tiện và chất lượng phục vụ hành khách. Theo Sở Xây dựng TPHCM, sản lượng hành khách đi xe buýt trong những tháng đầu năm 2026 đã tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2025. Với việc triển khai chính sách miễn phí vé cùng các giải pháp đồng bộ về hạ tầng, công nghệ và chất lượng dịch vụ, lượng hành khách sử dụng xe buýt được dự báo sẽ tăng khoảng 30% trong thời gian tới. Cùng với đó, thành phố đang đẩy nhanh lộ trình xanh hóa hệ thống xe buýt. Hiện toàn mạng lưới có 2.432 phương tiện, trong đó 1.649 xe sử dụng điện hoặc nhiên liệu thân thiện môi trường, chiếm gần 68%. Thành phố đặt mục tiêu đến đầu năm 2027, toàn bộ xe buýt sử dụng điện và năng lượng xanh; đến năm 2029, 100% xe buýt liên tỉnh hoạt động trên địa bàn cũng sẽ là xe buýt điện, góp phần xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại, văn minh và phát triển bền vững.

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QUỐC HÙNG